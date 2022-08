Blépharoplastie Paris, les questions à se poser

Les types de plastie suivants sont possibles :

Une plastie sous-illaire (dans la zone de la paupière inférieure) consiste à retirer les poches graisseuses qui se sont formées sous les yeux, en excisant l'excès de peau tendue. L'effet recherché est obtenu par une redistribution du tissu adipeux. Une blépharoplastie circulaire (tissu autour des yeux) nécessite les compétences et l'expérience du chirurgien plastique et prend jusqu'à trois heures. En une seule opération, le chirurgien plastique résout presque tous les problèmes de la zone des paupières. La blépharoplastie transconjonctivale est une manipulation qui s'effectue par de petites ponctions dans la muqueuse de la face interne de la paupière inférieure. Elle ne laisse aucune cicatrice et aucun point de suture n'est nécessaire. La blépharoplastie d'ancrage vise à modifier la position des plis dermiques de la paupière. Elle permet de retirer l'excès de peau, ainsi que le tissu graisseux et les muscles dans la zone de la paupière supérieure. Le chirurgien plastique détermine la quantité de tissu à enlever pour que les paupières se ferment normalement.

Indications

Excès de peau en surplomb dans la zone de la paupière supérieure ;

La formation de hernies dans la zone des paupières inférieures (appelées poches sous les yeux) ;

Abaissement des coins externes des yeux (regard fatigué, triste) ;

Asymétrie des fentes oculaires (la taille des yeux est visuellement différente) ;

Étirement excessif des muscles circulaires du contour de l'œil ;

des processus cutanés atrophiques qui entraînent la formation de fins plis sur les paupières ;

Pli mongolien (épicanthus) - excès de peau dans le coin interne de l'œil ;

Prolapsus, surplomb sévère de la paupière supérieure (ptosis), limitant le champ de vision ; Exophtalmie (saillie de l'œil) ; Entropion - retournement de la paupière vers l'intérieur, entraînant un traumatisme de la muqueuse de l'œil par les cils ; Ectropion - retournement de la paupière vers l'extérieur.

Contre-indications

Toute infection aiguë, maladie respiratoire, fièvre ;

Les processus inflammatoires de la paupière et de la muqueuse oculaire ;

Grossesse, allaitement ;

Le syndrome de l'œil sec ;

L'hypertension ;

Diabète sucré de tout type ;

Divers troubles du système de coagulation ;

Les myopathies.

Préparation

Types de procéduresEn fonction des souhaits du patient et des objectifs du chirurgien plasticien, celui-ci peut choisir différentes méthodes de blépharoplastie. Quel que soit le type d'intervention, le spécialiste pratiquera des incisions à l'aide d'un scalpel pour réaliser la plastie, suivies de points de suture cosmétiques. Après la guérison, il n'y a pas de marques ou de cicatrices et les yeux ont un aspect naturel.Dans certains cas, l'opération est combinée à d'autres méthodes d'intervention - lifting frontal endoscopique, correction du front, des joues ou des pommettes - pour obtenir le résultat le plus optimal.Laest réalisée en présence de certaines indications. Celles-ci se divisent en deux grands groupes : esthétiques (pour améliorer l'apparence) et médicales (pour corriger certaines pathologies ophtalmiques). Parmi les indications esthétiques figurent :Parmi les indications médicales qui nécessitent une blépharoplastie reconstructrice figurent les pathologies qui affectent la fonction de l'appareil visuel. Il s'agit notamment de :Avant de pratiquer une blépharoplastie, y compris en association avec d'autres types de chirurgie plastique, il est important d'écarter un certain nombre de contre-indications. Il s'agit notamment de :Votre médecin peut en outre déterminer des contre-indications à la chirurgie dans chaque cas individuel.Si un patient prévoit de subir une, les médecins de notre clinique détermineront l'étendue de la préparation préalable. Si l'intervention est réalisée sous anesthésie locale, aucune préparation particulière n'est requise. Vous devez uniquement exclure les processus inflammatoires et les allergies aux anesthésiques, et vous soumettre à un certain nombre de tests standard. En présence de réactions de stress ou d'intolérance à l'anesthésie locale, on a recours à l'anesthésie générale (endotrachéale). Dans ce cas, vous devrez subir un certain nombre d'examens (la liste des examens vous sera fournie par votre médecin), un ECG et une radiographie pulmonaire, et discuter de toutes les nuances avec un anesthésiste.Le jour de l'opération, lorsqu'elle est réalisée sous anesthésie locale à la clinique, venez à jeun, ne mettez pas de produits cosmétiques ni aucune autre substance sur votre visage.Si une anesthésie générale est prévue, il est important de ne pas manger pendant au moins 8 heures avant l'opération. Si le patient n'est pas hospitalisé au préalable, il arrivera à l'heure prévue l'estomac vide et ne devra ni manger ni boire le matin.Conduite de l'opérationL'opération se fait l'une après l'autre. Le chirurgien délimite d'abord la zone des paupières où seront pratiquées les incisions, en vérifiant l'aspect du résultat en position couchée ou debout. Tous les détails seront discutés avec le patient et le déroulement de l'opération sera clarifié. Une anesthésie est ensuite administrée - anesthésie locale ou générale. Dès que l'anesthésie fait effet, le médecin procède à l'opération. En fonction de la voie d'accès choisie, des incisions précises sont pratiquées à l'aide de scalpels très fins. Le chirurgien plastique effectue les manipulations nécessaires dans le tissu de la paupière supérieure ou inférieure et la plaie est suturée avec des fils fermes et résorbables. Au fur et à mesure de la cicatrisation, les sites d'incision seront pratiquement invisibles.Selon l'importance de l'opération, elle dure de 30 minutes à 2 ou 3 heures. Le coût d'une blépharoplastie dépend du type de chirurgie et des manipulations supplémentaires.Source à lire sur la Blépharoplastie : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-visage/blepharoplastie-paris