Blépharoplastie supérieure ou inférieure, chirurgie des paupières

Si vous envisagez de recourir à la chirurgie esthétique, l'une des premières questions que vous voudrez poser à votre médecin sera de savoir si une blépharoplastie supérieure ou inférieure vous convient. La réponse peut dépendre de vos préoccupations et de vos objectifs spécifiques



Nous allons donc exposer certaines des raisons pour lesquelles une personne pourrait choisir une intervention plutôt qu'une autre. Nous discuterons également du fonctionnement de chaque intervention, des personnes qui peuvent en bénéficier (et de celles qui ne le peuvent pas), et du temps de récupération à prévoir après l'opération.

Qu'est-ce que la blépharoplastie ? La blépharoplastie est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'excès de peau et de graisse des paupières supérieures ou inférieures. Elle peut également être utilisée pour corriger les paupières tombantes, corriger les asymétries entre vos yeux et améliorer la forme de vos yeux.

Dans la plupart des cas, la blépharoplastie est pratiquée sous anesthésie générale ; toutefois, elle peut être réalisée sous anesthésie locale si cette option vous convient. L'intervention dure environ une heure, en fonction de la quantité de peau excédentaire à retirer de vos paupières supérieures ou inférieures. Quels sont les avantages de la blépharoplastie supérieure ou inférieure ? La blépharoplastie supérieure peut améliorer le pli de la paupière supérieure.

La blépharoplastie inférieure peut améliorer le pli de la paupière inférieure.

L'intervention peut être réalisée en même temps qu'une autre intervention chirurgicale, telle qu'un lifting du visage ou des sourcils, qui contribuera à rajeunir votre visage et à vous donner une apparence générale plus jeune. Il est également possible d'effectuer ces interventions par étapes, par exemple en procédant à un lifting des paupières supérieures maintenant, puis en revenant plus tard pour effectuer un travail supplémentaire sur vos paupières inférieures si nécessaire. Enfin, vous n'avez pas à choisir entre l'une ou l'autre de ces interventions ; il est possible (et fréquent !) que des patients ayant subi les deux interventions simultanément déclarent avoir eu l'impression d'obtenir les résultats souhaités plus efficacement que si chacune avait été effectuée séparément au fil du temps ! Comment se déroule une blépharoplastie supérieure ou inférieure ? L'anesthésie est utilisée pour les procédures de blépharoplastie supérieure et inférieure. Le chirurgien pratique des incisions à l'intérieur de chaque paupière pour retirer l'excès de graisse, de muscle et de peau. Une petite quantité de graisse peut également être retirée autour de votre orbite. Les incisions sont fermées par des points de suture qui se dissolvent avec le temps, de sorte que vous n'aurez pas de cicatrices visibles sur votre visage une fois l'intervention terminée.

L'intervention dure généralement environ une heure par œil, mais cela peut varier en fonction de la quantité de travail à effectuer dans le cas de chaque patient. Quand faut-il envisager une blépharoplastie supérieure ou inférieure ? Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants avec vos yeux, une blépharoplastie supérieure ou inférieure peut vous convenir : Vous avez du mal à ouvrir les yeux.

Vos paupières tombent de manière asymétrique (une paupière est plus basse que l'autre).

Vous avez des poches sous les yeux, ce qui entraîne une perte de définition de leur forme, les faisant paraître tombants et donnant une apparence plus âgée que votre âge réel.

La peau autour de vos yeux s'est relâchée et ridée avec le temps en raison de facteurs génétiques ou liés à l'âge, tels que les dommages causés par le soleil ou le fait de fumer régulièrement des cigarettes pendant la majeure partie de sa vie. Ces deux facteurs peuvent entraîner un vieillissement prématuré de cette zone car ils provoquent une dégradation du collagène avec le temps en raison de l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil qui frappent les zones cutanées exposées, comme le visage, lorsque vous êtes à l'extérieur sans protection adéquate contre les rayons UV nocifs (comme le port de lunettes de soleil). Est-ce que je suis un candidat pour une blépharoplastie supérieure ou inférieure ? Si vous êtes en bonne santé, que votre âge n'est pas un facteur déterminant et que votre peau est saine, on peut probablement dire que vous êtes un candidat pour une blépharoplastie supérieure ou inférieure. Il y a cependant quelques exceptions à cette règle.

Si vous souffrez d'une maladie oculaire, comme un glaucome ou une dégénérescence maculaire, qui entraîne une perte de vision, il est préférable de ne pas subir l'intervention tant que ces problèmes n'ont pas été résolus, de même que toute autre affection médicale, comme une pression artérielle élevée (hypertension), un diabète sucré (type 2), etc. Combien de temps faut-il pour faire une blépharoplastie supérieure et inférieure du début à la fin ? Il faut compter environ une heure pour les deux interventions. L'opération proprement dite dure environ 30 minutes, mais il y a aussi la préparation préopératoire et l'installation dans la salle d'opération qui prennent du temps. À retenir : Si vous envisagez une opération de chirurgie esthétique, demandez à votre médecin si vous êtes un candidat pour une blépharoplastie supérieure ou inférieure. 