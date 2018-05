Editoweb :

Docteure Sandrine Grept Locher

Editoweb

Docteure Sandrine Grept Locher

Editoweb

Docteure Sandrine Grept Locher :

Editoweb

Docteure Sandrine Grept Locher :

Editoweb

Docteure Sandrine Grept Locher

Vous tenez à ce que l'on vous appelle docteuret pas docteur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?: Le monde de la médecine esthétique à Genève avait bien besoin d'une touche féminine affirmée. Sachez que la Suisse possède les protocoles médicaux les plus strictes au monde et ce pour une sécurité totale de la patientèle que cela soit en médecine classique tout comme en médecine esthétique. Je me veux vraiment très à l'écoute de mes patients et de mes patientes. C'est quelque chose de très apprécié au cabinet SGL esthétique. Je veux comme toutes personnes qui viennent à nous se sentent autant en sécurité que bien écoutées.: Pourquoi le slogan "Osez la beauté" ?: Dans la vie tout est question de choix et de pas à franchir. Nous faisons notre travail avec passion autant qu'avec le plus grand professionnalisme. Il reste à la patientèle d'osez faire le pas vers mon cabinet.: Vous nous expliquiez avant l'interview que les internautes arrivent vers vous en pensant botox, mais souvent par erreur ?Ce n'est pas vraiment par erreur c'est en fait du au médias qui ont popularisé le mot botox qui est en fait une marque déposée. C'est la toxine botulique qui est utilisée. Un projet concret en médecine esthétique commence avant tout par un souhait. Ce souhait tout simple à la base qui peut être de voir les rides autour des yeux ou de la bouche disparaîtrent va ensuite pouvoir se concrétiser grâce à l'expertise de mon cabinet. Ce n'est pas forcement le botox qui sera le plus utile et les injections d'acide hyaluronique sont parfois beaucoup plus indiquées. A chaque première consultation la meilleure technique de médecine esthétique est évaluée pour correspondre pleinement au besoin du patient ou de la patiente: Votre blog contient beaucoup d'articles avec un trait d'humour ?Je tiens à cette notion de dédramatisation. Aujourd'hui en 2018 les injections esthétiques pour le visage c'est quelque chose de courant. Il n'y a pas d'arrêt de travail ou d'hospitalisation. Vous venez à mon cabinet entre midi et 14h et vous pouvez repartir travailler sans problèmes. Comme vu dans notre dernière interview un peeling TCA demande par contre juste de faire très attention à ne pas s'exposer au soleil.: Des nouveautés à venir ?: Oui suivez mon groupe Facebook : https://www.facebook.com/Dr-SGL-191072157600803/ . A bientôtEn savoir plus : http://www.sgl-esthetique.ch/toxine_botulique-geneve.php