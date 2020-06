Brésil: 1156 morts, un record national d'infections au covid-19 sur les dernières 24 heures

La progression de la pandémie au Brésil



Le Brésil, devenu l'épicentre de la pandémie, a répertorié le jeudi 28 mai plus de 1156 morts et atteint donc un record national d'infections sur les dernières 24 heures. Le ministère de la santé brésilien enregistre 26417 nouvelles contaminations pour un total de 438238 classant ainsi le pays au 2ème rang parmi les pays les plus infectés.



L'enregistrement du jeudi est le troisième pire bilan journalier en matière de décès, avec 1156 morts pour un total de 26754 depuis le début de la pandémie. Sixième pays le plus endeuillé de la terre, il se rapproche peu à peu de l'Espagne et de la France qui compte respectivement 27119 et 28662 morts d'après le une source française.



du jeudi soir.



Comparés à ses 210 millions d'habitants, le nombre de mort au Brésil qu'on estime à 125 morts par million d'habitants est mieux par rapport à d'autres pays comme les Etats-Unis et l'Espagne qui en comptent respectivement 300 et 580 par million d'habitants.L'estimation des scientifiques révèlent que les chiffres officiels peuvent être quinze fois plus bas à la réalité, d'autant plus que le dépistage n'est pas fait massivement.



Le gouvernement prévoit de mettre en place d'autres mesures plus stricts. Nous restons à l'écoute.