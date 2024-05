Scandale APL : l’Etat abandonne les locataires depuis 18 ans!

Monsieur le président de la République,Ils ont de plus en plus de mal à trouver un toit, et quand ils en ont un, ils arrivent difficilement à boucler les fins de mois.40% des personnes au SMIC sont contraintes de sauter un repas. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les banques alimentaires, dont les Restos du Cœur pour se nourrir et nos retraités sont de plus en plus confrontés à la précarité.Alors que la situation est catastrophique pour nous tous,Pire, en 2017, il a réduit les APL de 5 euros, puis a refusé de les augmenter en fonction de l’inflation, les réduisant de fait de près de 10 euros chaque année depuis 2017. Il a également supprimé en 2018 l’APL accession qui permettait à des ménages de devenir propriétaires pour la première fois.Et pourtant,. Deux tiers des locataires du privé peuvent en bénéficier, et 4 sur 5 en HLM. En moyenne, un allocataire de l’APL voit la part de ses revenus nécessaires aux loyers et aux charges (le taux d’effort) baisser de 42,6% à 26,3% en 2023 grâce à cette aide. Elle permet donc à des millions de Français de sortir de la pauvreté en leur donnant les moyens de se loger, d’après votre propre Ministère des Finances.L’APL permet aussi de payer tout ou partie de ses charges, qu’il s’agisse de l’eau, de l’électricité ou du chauffage.Ce forfait avait toujours été augmenté pour compenser le coût des charges.Mais depuis 2006, il ne progresse presque plus (52 euros). Il couvrait alors en moyenne 42% des charges de nos logements. Il est de 58 euros par mois par locataire en 2023.En 2024, il couvre moins de 20% de ces charges, alors que nos factures d’énergie continuent d’augmenter.Et il est très probable qu’elle augmente encore.Pour beaucoup de locataires, il est nécessaire de choisir entre se nourrir et se chauffer.Les boucliers tarifaires sur l’énergie disparaissent, mais nos factures sont toujours là. Le chèque énergie est trop faible et ne nous permet pas de nous en sortir. Le « quoiqu'il en coûte » s’arrête, mais nous sommes toujours bloqués.Nous vous demandons, Monsieur le président de la République, de mettre fin à ce scandale des APL. Augmentez enfin le forfait charges, pour que nous soyons réellement protégés de cette explosion des prix !Cette mesure est réclamée par tous : les locataires, les propriétaires, les bailleurs sociaux, les associations.Nous n’en pouvons plus et face à la bombe sociale du logement, l’État doit réagir.Nous vous demandons desoit un forfait charge rehaussé à 100€ par mois. Nous demandons égalementC’est le seul moyen pour que nos logements restent abordables et que nous, locataires, restions dignes.- Gabriel Attal, Premier Ministre- Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique- Guillaume Kasbarian, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement.-----------La CLCV est une association nationale de défense des consommateurs. Elle agit pour leur défense, ainsi que pour la représentation des locataires ou le conseil aux copropriétaires. Elle représente par ailleurs les usagers sur le plan environnemental et sanitaire.Retrouvez-nous sur www.clcv.org