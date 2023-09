COVID 19 : Nouveau variant : les vaccinés sont-ils moins protégés ?

Quelques idées pour préparer l’automne

Si cette nouvelle vous inquiète ou que la lecture de différents articles des médias classiques vous a angoissée, le plus simple est d’agir en faveur de votre immunité.



Et pour cela, il existe d’anciennes solutions naturelles que vous pouvez mettre en œuvre pour la rentrée de septembre.



L’année dernière j’avais eu l’occasion de vous transmettre les conseils du Dr Dominique Eraud pour bien préparer l’automne et votre immunité(14).



La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont encore valables cette année.



Vous pouvez, par exemple, consommer tous les jours du citron, une infusion de thym et une demi-cuillère à café de miel, ainsi que des légumes et des fruits bios.



De même, vous pouvez vous laver les mains au savon d’Alep et utiliser des huiles essentielles pour désodoriser vos pièces à vivre. Le lavandin est excellent pour ce faire.



Vous pouvez, par ailleurs, utiliser les huiles essentielles de ravintsara, de niaouli ou de tea-tree pour renforcer votre immunité.



Ces trois plantes sont connues pour leurs vertus antivirales.



Placez quelques gouttes de l’une des ces huiles essentielles dans une huile végétale et mettez-en sur vos poignets et le plexus solaire.



N’oubliez pas de vous ménager un peu même si c’est la rentrée scolaire.



C’est souvent lorsque l’on est fatigué que l’on tombe malade !



Et n’hésitez pas à prendre de la vitamine D durant toute la saison froide.



Enfin, la vitamine C est, elle aussi, un excellent antiviral et un incroyable antidote contre la fatigue. Vous en trouverez dans les agrumes, les baies de toutes sortes, le persil et les choux !

