Cette odeur qui fait repousser vos cheveux et les renforce

Heureusement, nous n’en sommes plus là !



Après le port de perruques pour masquer la perte de cheveux, celle-ci est devenue un marché très intéressant pour l’industrie pharmaceutique. Rien d’étonnant car selon les sondages, la calvitie touche plus d’un homme sur quatre en France, et ce, indépendamment de l’âge. Les femmes aussi sont concernées par la perte de cheveux, dans des proportions généralement moins importantes.



« Mon père a une calvitie, je n’y échapperai pas. »



Oui, la calvitie est génétique, et donc héréditaire. Elle est souvent vécue comme une fatalité, parfois très complexante, surtout quand elle survient tôt.



Et pourtant, jusqu’à aujourd’hui, aucun traitement ne permettait de lutter contre la chute capillaire.



Mais la situation a évolué ! Une étude publiée tout récemment dans Nature Communications pourrait changer l’avenir de votre chevelure. Les chercheurs ont fait une découverte étonnante : une simple odeur pourrait aider les cheveux à repousser.



Nos capacités olfactives ne dépendent pas uniquement de notre nez : les follicules pileux, ces éléments de la peau qui produisent les poils et les cheveux, sont aussi sensibles aux odeurs.



En appliquant une odeur de bois de santal synthétique sur les tissus du cuir chevelu (Sandalore®), les scientifiques ont constaté que les niveaux de kératine, dont le cheveu est composé à 95 %, avaient augmenté en moins de six jours !



D’après l’étude, cette odeur que l’on trouve dans l’huile essentielle de bois de santal permettrait de faire repousser les cheveux et bloquerait aussi les gènes responsables de la mort des cellules capillaires.



Des premiers essais ont été effectués sur des femmes volontaires qui ont utilisé Sandalore® et ont donné des résultats très encourageants en réduisant la perte de cheveux quotidienne.



En attendant les résultats des autres essais cliniques en cours, vous pouvez vous parfumer les cheveux avec de l’huile essentielle de bois de santal, que vous trouverez facilement en pharmacie ou en magasin bio.



