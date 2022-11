Climat : Macron veut un sommet en 2023 à Paris pour "un pacte financier" avec les pays vulnérables

Un sommet de plus diront plusieurs internautes qui pensent qu’il y a déjà trop de sommets dans ce sens et qu’il est temps que l’humanité prenne conscience de l’urgence afin de passer à l’acte au lieu de multiplier les sommets. Mais il faut bien se préoccuper de l’objectif que vise Macron pour comprendre que Juin prochain peut être le début d’une autre réalité : « Concrétiser l’accord trouvé dimanche sur le fonds climatique ». En réalité, l'une des choses qu’il faut retenir de la COP 27 en Egypte est une proposition d’aide à apporter aux pays qui sont plus touchés par le réchauffement climatique.



De cette résolution qui jusque-là n’est pas encore une réalité, Macron pense qu’il faut aller à "un nouveau pacte financier" avec ces pays victimes.

Il faut souligner qu’à la COP 27 en Egypte la question a été abordée mais sans suite précise sur le montant ni délai comme souvent. Ce fut une rencontre comme toutes les autres où les décideurs ont l’habitude de ne pas être clairs dans les décisions. Macron imposera t’il la différence dès juin prochain ? Il faudrait se demander avant tout s’il en a les moyens même si la volonté y est depuis ce dernier mandat. Il est vrai que certains pays sont plus touchés mais la réalité est qu’aucun pays n’est à l'abri tant que tout le monde n’optera pour la meilleure solution écologique.