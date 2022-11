Comment bien laver sa voiture ?

Mode d'emploi : laver sa voiture soi-même

Si l'on ne veut pas aller dans une station de lavage, on peut aussi laver sa voiture soi-même. Mais attention - laver sa voiture à titre privé n'est pas autorisé dans de nombreux endroits.

Nettoyage extérieur

Commencez par enlever à la main les grosses salissures et la saleté (par exemple les feuilles qui se trouvent dans le compartiment moteur devant le pare-brise). Les fientes d'oiseaux, les insectes, la résine des arbres, etc. doivent être éliminés le plus rapidement possible, car ils peuvent à la longue endommager la peinture.

Commencez ensuite le nettoyage extérieur proprement dit. Le nettoyeur haute pression est le moyen le plus simple d'éliminer le sel, le sable et les grosses saletés. Le traitement préalable est important pour éviter de rayer la peinture avec de petits grains de sable lors du nettoyage suivant.

Important : maintenir une distance d'au moins 30 centimètres avec toutes les parties du véhicule, sinon elles seront facilement endommagées. Vous pouvez maintenant laver la voiture avec une éponge, du shampooing pour voiture et de l'eau tiède. Séchez ensuite la peinture avec une peau de chamois ou un chiffon en microfibres. Ce faisant, faites également attention aux entrées, car elles sont souvent particulièrement sales.

Laver les roues et les jantes

Un nettoyeur haute pression (pas à plus de 60 degrés) est le moyen le plus simple de prétraiter les roues et les jantes, puis de les nettoyer avec une éponge et du shampoing. Pour les saletés tenaces, vous pouvez également utiliser un nettoyant pour jantes : Respecter scrupuleusement les indications du fabricant. Rincer ensuite le nettoyant et éventuellement passer une nouvelle fois l'éponge.

L'intérieur des jantes ne peut bien sûr être nettoyé que si les roues sont démontées.

Pour plus d'informations sur le nettoyage des jantes, consultez un article sur "Comment nettoyer les jantes en aluminium".

Nettoyer les baguettes en plastique et les caoutchoucs de porte

Après le nettoyage, traiter les baguettes en plastique avec un produit d'entretien pour plastique qui ravive les couleurs. Les caoutchoucs de porte se traitent de préférence avec des sticks/produits d'entretien spéciaux pour caoutchouc : C'est surtout important si vous voulez préparer la voiture pour l'hiver, car vous protégez ainsi les caoutchoucs de porte du dessèchement.

Nettoyer les vitres

Un produit pour vitres et un chiffon en microfibres suffisent généralement pour nettoyer les vitres extérieures et intérieures. Si du goudron ou des saletés de mouches collent aux vitres, on peut utiliser des produits spéciaux pour les enlever. Enlever l'autocollant de péage : ramollir le "Pickerl" à l'aide de la chaleur d'un sèche-cheveux. Il peut ensuite être retiré. Les restes de colle s'enlèvent à l'aide d'un dissolvant pour silicone.

Nettoyer l'intérieur

Commencez par passer l'aspirateur dans l'habitacle. Attention aux matières plastiques : L'embout dur de l'aspirateur peut laisser des rayures et des traces sur les matériaux plus souples.

Pour les tableaux de bord :

Un nettoyant spécial de marque, un seau d'eau et un chiffon en microfibres. Les coussins de siège et les revêtements latéraux en tissu peuvent également être nettoyés avec ce produit.

Mais attention :

Ne mouillez pas, frottez uniquement avec de la mousse ! Si la saleté est profondément incrustée, un aspirateur à eau peut être utile : il vaporise les endroits et retire immédiatement l'humidité et la saleté.

Aspects juridiques : laver sa voiture à la maison

Le lavage de véhicules sur un terrain privé n'est autorisé que si les eaux usées qui en résultent ne sont pas déversées dans les égouts ou dans un cours d'eau voisin ouvert, mais s'écoulent sur le terrain lui-même. Il convient de tenir compte des points suivants - dans la mesure où les statuts locaux n'interdisent pas déjà le lavage de manière générale :

Le lavage du moteur est interdit.

Le véhicule ne peut être nettoyé qu'avec de l'eau claire et p. ex. des éponges, des brosses (pas de jet de vapeur ou similaire), les produits de nettoyage chimiques sont interdits.

Le lavage de véhicules dans les zones de protection des eaux est généralement interdit. Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation juridique dans votre commune, vous devriez vous renseigner auprès des autorités compétentes pour savoir s'il existe une réglementation correspondante (règlement local) dans la commune concernée.

Peut-on laver sa voiture dans la rue ?

Dans le cas d'un lavage de véhicule sur le domaine public, non seulement le règlement communal s'y oppose la plupart du temps, mais le lavage constitue en tant que tel une utilisation spéciale de l'espace public de circulation non autorisée et donc soumise à autorisation. Le code de la route prévoit en outre l'interdiction de salir ou de mouiller la chaussée si cela peut mettre en danger ou rendre difficile la circulation. Selon l'endroit (virage) et la température (formation de verglas), cette condition peut être remplie lors du lavage du véhicule.

Conseil de Donilocation : il est préférable de se rendre sur les aires de lavage.