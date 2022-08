Financement Immobilier en Suisse ? Questions et réponses

Prix des logements en Suisse

Les étrangers peuvent-ils acheter des biens immobiliers en Suisse ?

La vie de travailleur frontalier : travailler en Suisse et vivre ailleurs

Coût de l'achat d'une propriété en Suisse

Comment trouver une propriété à acheter en Suisse

Les prix des maisons en Suisse augmentent régulièrement depuis environ avril 2019 et ont connu une hausse de 2,1% en glissement annuel en septembre 2020. Cela fait suite à un creux en 2017, lorsque les prix d'achat ont baissé pour la première fois en plus de 15 ans.Entre 2000 et 2016, les prix des maisons suisses ont augmenté d'un remarquable 80,5 %, une tendance qui a amené la Banque nationale suisse à introduire des critères de prêt plus stricts et à abandonner son plafond par rapport à l'euro pour tenter de réduire la demande des investisseurs.Des données récentes montrent qu'en décembre 2020, le prix moyen demandé par mètre carré pour acheter un appartement en centre-ville était de 12 938 francs suisses à Zurich, 13 426 francs suisses à Genève et 13 967 francs suisses à Lausanne.La Suisse a des restrictions strictes concernant l'achat de biens immobiliers par des étrangers, donc selon vos antécédents, vos options peuvent être limitées. Vous pouvez acheter une propriété en Suisse si vousDans les deux cas, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen suisse pour acheter une propriété. Vous pouvez acheter des immeubles de placement, des maisons de vacances ou des locaux commerciaux, ainsi qu'une résidence principale. Si vous êtes titulaire d'un permis B suisse, vous pouvez également acheter un bien immobilier, mais uniquement pour y habiter.Les personnes n'appartenant pas à ces catégories, telles que les étrangers non résidents, les résidents étrangers sans permis de travail suisse (y compris ceux qui travaillent pour des missions diplomatiques, des agences de l'ONU et le CERN) ou les travailleurs titulaires d'un permis de travail à court terme ou saisonnier, peuvent ne pas être autorisées à acheter une propriété ou doivent demander une licence d'achat.Sachez que les critères d'octroi des permis varient d'un canton à l'autre. Ils favorisent généralement les candidats à l'achat d'une résidence principale qui sont installés dans le canton depuis cinq ans ou plus. Il existe un certain nombre de cabinets de conseil capables de vous aider à comprendre le processus d'achat d'un bien immobilier suisse, comme Cosmos Value.La Suisse est un petit pays. Nombre de ses grandes villes, dont Genève et Bâle, sont suffisamment proches des frontières pour qu'il soit possible de vivre dans un pays voisin tout en travaillant en Suisse.Les prix de l'immobilier sont généralement moins élevés de l'autre côté de la frontière. Si votre permis de travail le permet, vous pouvez envisager de devenir un travailleur frontalier et d'acheter une propriété en France ou d'obtenir une propriété en Allemagne et un emploi en Suisse.Bien que les coûts réels de l'immobilier soient élevés, la Suisse est l'un des pays d'Europe où l'achat d'une propriété est le moins cher en termes de coûts de transaction. Selon le Global Property Guide, les coûts totaux payés par l'acheteur se situent généralement entre 0,25 et 3,55 % du coût total de la propriété. Le vendeur paie entre 3,23 et 5,38 %.Les coûts de l'acheteur comprennent :Comme dans de nombreux autres pays, la plupart des propriétés suisses sont proposées en ligne par des agents immobiliers et des portails immobiliers. Des listes de propriétés sont également publiées dans tous les principaux journaux et dans les journaux spécialisés dans l'immobilier. Ces derniers sont généralement disponibles gratuitement auprès des agences immobilières et dans les centres commerciaux.La forte concurrence pour les propriétés à louer dans les grandes villes de Suisse signifie que certains appartements peuvent avoir déjà été loués au moment où vous les voyez inscrits.Pour ce qui est de l'achat et de la vente, les ventes de propriétés ont tendance à progresser lentement, mais la connaissance du marché local reste un avantage. Inscrivez-vous auprès d'un agent local qui a accès aux propriétés hors marché.En savoir plus : Financement immobilier Suisse, demande de crédit immobilier (inp-finanz-romandie.ch)