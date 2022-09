Plombier 75014, prix devis, tarif

Comment fonctionne un système de climatisation par conduits ?

Réglage de la température Temps de mise en marche et d'arrêt Intensité Fonction de déshumidification pour augmenter les économies d'énergie et réduire la moiteur.

Quels sont les avantages des climatiseurs à conduits ?

Avez-vous besoin de refroidir de très grandes pièces ?Dans ce cas, le meilleur choix est d'acheter un climatiseur gainable, grâce auquel vous pourrez rafraîchir toutes les pièces de votre maison en même temps. Découvrez comment !Le refroidissement de toutes les pièces avec une seule machine est la caractéristique distinctive des systèmes de climatisation par conduits.Cette caractéristique permet à l'air d'atteindre tous les points de l'espace de manière uniforme, en utilisant des tuyaux thermo-isolés dans chaque pièce.Une grille est installée dans chaque pièce pour permettre à l'air d'entrer et de sortir.Les conduits sont équipés de filtres à pollen et sont capables de retenir les polluants afin de garantir un air sain et propre.La gestion du temps d'allumage et de l'intensité, ainsi que de la température de l'air sortant, est très facile. Ces opérations peuvent être gérées à distance. Ils le sont :Pour que l'unité fonctionne bien, le positionnement de l'unité intérieure est particulièrement important.Il doit être placé dans un endroit facile d'accès pour l'entretien par une trappe.Il s'agit généralement d'un couloir, d'une buanderie, afin de ne pas être envahissant et encombrant.Le fonctionnement des climatiseurs gainables est très similaire à celui des climatiseurs traditionnels.Il possède les mêmes fonctions de déshumidification et de refroidissement de l'air.Mais il diffère par la manière dont l'air est utilisé au cours du processus de production de l'air, qui est ensuite distribué de manière uniforme et refroidi.L'air passe par tout le parcours des conduits, s'échappant des fentes installées dans chaque pièce de la maison sans la présence d'un split.L'air qui est diffusé dans les différentes pièces est contrôlé depuis un point distant. Le choix de la température, la possibilité de régler le déshumidificateur, la mise en marche et l'arrêt dépendent uniquement de vos besoins/préférences.Comme nous l'avons déjà mentionné, les climatiseurs gainables sont le choix idéal pour ceux qui doivent refroidir de très grandes pièces pour lesquelles une grande quantité d'air est indispensable.Ce n'est pas un hasard si, dans l'imaginaire collectif, ils sont souvent associés à des bâtiments publics, des bureaux, des restaurants et des hôtels.Si votre maison dispose d'une superficie adaptée à l'installation d'un système de climatisation par conduits, il peut également être avantageux d'installer ce type d'appareil pour une autre raison, principalement esthétique : le climatiseur est là, mais ne se voit pas.La machine interne peut disparaître dans l'ameublement ou être dissimulée par un travail spécial de faux plafond. Un détail qui est tout sauf sans importance.Grâce à l'utilisation de ce système, toutes les pièces de la maison peuvent être refroidies simultanément.Même si les pièces de la maison sont réparties sur plusieurs étages, le climatiseur canalisé ou gainable vous aide à obtenir un résultat optimal. Il génère de l'air frais en le distribuant uniformément, contrairement à un système de climatisation traditionnel.Ce résultat est obtenu grâce au système de gaines installé dans les différentes zones de la maison.L'un des avantages du système de gaines est qu'il s'agit d'un système esthétiquement très élégant et pratiquement invisible, très différent de l'installation d'un climatiseur traditionnel.Cette dernière consiste à installer un climatiseur dans chaque pièce de la maison, en créant des faux plafonds ou même des voies obtenues avec des plaques de plâtre, à l'intérieur desquelles installer les climatiseurs.Cette installation vous permet d'éviter l'installation inesthétique et ennuyeuse d'un climatiseur dans chaque pièce de la maison.En outre, la construction de faux plafonds permet de créer un espace personnalisé en fonction de la décoration intérieure de l'appartement.D'autres avantages du système concernent la régulation de la température et, surtout, la réduction de la consommation d'énergie, puisque la production d'air part d'un seul point et se répand uniformément dans le reste des pièces.