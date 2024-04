Comment choisir un spécialiste seo ?

L'Ère de Yahoo

L'évolution du SEO (Search Engine Optimization) de Yahoo à Google reflète l'évolution globale du paysage de la recherche en ligne et montre comment les moteurs de recherche ont influencé les pratiques de référencement. Voici un aperçu de cette transition et des principales évolutions dans le domaine du SEO.Domination Initiale : Dans les années 1990 et au début des années 2000, Yahoo était l'un des principaux moteurs de recherche et portails web, offrant un répertoire de sites web classés manuellement. Le SEO à cette époque se concentrait moins sur l'optimisation pour les algorithmes de recherche et davantage sur l'inclusion et le positionnement dans ces répertoires.Méthodes de Référencement : Les stratégies SEO étaient relativement simples et comprenaient la soumission de sites à des répertoires, l'optimisation des balises meta, et l'assurance que le contenu était indexable. La manipulation des résultats était plus facile, avec des techniques comme le "keyword stuffing" (bourrage de mots-clés) et le "hidden text" (texte caché).