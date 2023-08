Comment débuter en prestidigitation ?

La prestidigitation, l'art de la tromperie

L'histoire

Par le terme "prestidigitation", nous entendons l'ensemble des arts, techniques et outils utilisés par les prestidigitateurs, capables de nous tromper et de nous faire vibrer. Découvrons ensemble cet art fascinant !L'art de la prestidigitation est probablement né à l'âge du fer ou du bronze, lorsque de petits artistes de rue amusaient les enfants et les passants avec de petits tours de jonglerie ou en faisant disparaître des objets.À Rome, les magiciens étaient très célèbres et appelés "calcularius" ou "acetabularius". Souvent juifs, ils étaient invités aux dîners les plus importants et aux fêtes carrées pour divertir les invités avec des jeux de cartes, de gobelets ou en déplaçant et en faisant disparaître des cailloux et des perles.Bien que l'Église considère ces magiciens ou prestidigitateurs comme des adorateurs du diable, les funambules, acrobates et jongleurs continuent de divertir les cours avec leurs tours et leurs jeux amusants.C'est finalement au XVIIIe siècle que la poussée des Lumières réussit à démasquer les préjugés : les condamnés à mort de l'Inquisition pour sorcellerie ne faisaient souvent que jouer, mélangeant des poudres et des liquides qui réagissaient chimiquement et produisaient de la vapeur ou des vapeurs colorées, cachant dans leurs vêtements les objets qu'ils avaient dupés et trompés ! Certainement pas en invoquant le diable ou en essayant de jeter des sorts et des malédictions sur les imprudents.La découverte de certains textes des XVIe et XVIIe siècles, tels que Discovery of Witchcraft, Première Parte des subtiles et plaisantes invention, Il serraglio de gli stupori del mondo, Libretto de Secreti Nobilissimi et giuochi con destrezza di mano, a vraiment dissipé tous les doutes, expliquant en détail tous les tours des magiciens et des prestidigitateurs.Dans les années 1700 et 1800, les magiciens et les illusionnistes ont enfin pu exercer leur métier et leur art en tant que membres nobles de la classe du spectacle, au même titre que les acteurs de théâtre, les musiciens et les chanteurs d'opéra.L'art de la prestidigitation : pourquoi nous fascine-t-il autant ?Pourquoi avons-nous été si fascinés pendant des siècles par l'art des prestidigitateurs, des magiciens, des évadeurs (c'est-à-dire des experts qui se sortent de situations désespérées, comme Houdini) ?Tout simplement parce que nous ne comprenons pas le truc. Si nous le savions, la "magie" disparaîtrait et ne serait plus intéressante. Ne pas savoir ce qui va se passer, ou comment un certain phénomène a été possible (comme faire apparaître une carte dans la poche d'un invité) nous tient en haleine, nous fait frémir, nous rend mortellement curieux.Pour certains, ce processus est effrayant : l'idée de ne pas connaître le "truc", dans la vie comme dans le spectacle, est un supplice. Pour d'autres, en revanche, il s'agit d'une forme d'évasion, d'étonnement positif, qui nous laisse pantois une fois le spectacle terminé.Eh bien, si un prestidigitateur nous propose un jeu, il faut forcément jouer le jeu, ne pas le tourmenter de questions : laissons-nous plutôt surprendre et émerveiller, en revenant pour quelques minutes un peu comme des enfants.