Comment faire durer son couple !

Conseil - Avant de commencer à sortir avec quelqu'un, ou même d'envisager une autre relation, c'est le moment idéal pour commencer votre formation aux nouvelles relations.

Le grand amour est magique quand il fonctionne !Cela devient également plus difficile si vous avez la trentaine et que le temps presse pour fonder une famille, surtout si vous attendez toujours de trouver la personne spéciale avec qui vous installer.Ou peut-être êtes-vous divorcée depuis un certain temps, ou vos enfants grandissent-ils vite et vous vous sentez seule ? Vous êtes prêt à commencer à sortir et à trouver une relation plus épanouissante et plus gratifiante avec quelqu'un de décent. Si vous avez la quarantaine, la cinquantaine ou plus, vous comprendrez et apprécierez vraiment ce que signifie trouver une relation plus aimante et plus heureuse qui PEUT fonctionner, surtout si vous avez été blessé ou déçu trop de fois déjà. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez l'impression de courir un long marathon sans ligne d'arrivée en vue parce que vous ne savez pas où se trouve la ligne d'arrivée, ni quel type de relation vous voulez vraiment :Avant de commencer, considérez votre situation relationnelle avec cet exemple en tête. Le marathon de Londres attire chaque année des milliers de coureurs. Si vous y participiez, vous reconnaîtriez l'importance de vous entraîner pour préparer votre corps et votre esprit. Vous mangeriez les bons aliments, vous commenceriez à courir et vous vous fixeriez des objectifs d'entraînement. C'est la même approche pour la relation que vous voulez vraiment. Tout d'abord, vous devrez nourrir votre esprit, pratiquer de nouvelles stratégies et techniques si vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs dans votre relation. Vous vous fixerez de nouveaux objectifs pour parvenir à la relation que vous méritez vraiment. Pour courir un marathon, vous courez, pour devenir chanteur, vous chantez. Si vous voulez des résultats différents dans votre relation, il est temps d'adopter une nouvelle approche.Deux options s'offrent à vous Vous pouvez préférer faire un sprint dans une autre relation sans aucun entraînement, ou trouver une relation plus gratifiante et durable qui PEUT fonctionner avec l'entraînement adéquat. Laquelle choisissez-vous ?En prenant conscience de votre façon de penser et de communiquer en amour grâce à une séance de voyance (dont vous n'êtes peut-être même pas conscient), vous accélérerez vos résultats pour vous aider à Reconnaître, Attirer, Trouver et Construire une relation plus aimante et plus heureuse qui s'épanouira. Vous vous démarquerez comme une licorne auprès de votre Monsieur Right que vous voulez attirer et il ne voudra plus vous lâcher ! Ou vous obtiendrez des outils précieux pour construire une base relationnelle beaucoup plus solide si vous avez déjà une relation amoureuse.