Comment se débarrasser d'un cadavre (qu'on ne peut pas porter)

Elles ne peuvent pas simplement laisser le cadavre en place en raison du risque d'infection. La possibilité de le consommer est exclue, étant donné que les abeilles, malgré leur capacité à piquer, sont avant tout des herbivores pacifiques. Quant à transporter le corps, cela n'est évidemment pas envisageable.



La solution astucieuse trouvée par les abeilles consiste à momifier le cadavre en le recouvrant d'une substance qu'elles produisent, appelée propolis. Cette substance agit comme un puissant agent anti-infectieux, empêchant ainsi le cadavre de se décomposer. Les Égyptiens, inspirés par les abeilles, ont également utilisé la propolis pour embaumer leurs momies.



La propolis est tellement efficace pour éliminer divers types de microbes que le célèbre luthier Stradivarius l'utilisait pour vernir et préserver ses précieux violons, conçus pour résister à l'épreuve du temps pendant des siècles. Encore de nos jours, un vernis à base de propolis, appelé le "vernis de Russie," est utilisé pour protéger des bois très exposés.

D'ailleurs, vous aussi pouvez tirer parti des propriétés anti-infectieuses de la propolis pour vous protéger contre les infections.

La propolis était un élément essentiel de l'équipement du légionnaire romain, utilisée pour désinfecter ses blessures. Les médecins de l'armée britannique ont également eu recours à la propolis comme désinfectant et pour favoriser la cicatrisation pendant la Guerre des Boers en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle.

Ne vous laissez pas abuser par une simple étiquette « à la propolis »

