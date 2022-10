Comment séduire un homme ?

Quel rôle avez-vous joué dans votre relation ?

Que dit votre énergie aux hommes ?Les femmes ont évolué au cours de l'histoire en vivant de manière plus indépendante, en construisant des carrières et en jouissant d'une plus grande liberté financière qu'auparavant. Il est maintenant beaucoup plus difficile pour un homme de comprendre son rôle s'il n'a plus besoin d'être le pourvoyeur, le chasseur-cueilleur ou le protecteur si davantage de femmes subviennent à leurs besoins et réussissent.En tant que femme de carrière, ou super maman entrepreneuse, vous avez peut-être été conditionnée au travail ou dans votre vie à vous comporter davantage comme un homme parce que vous êtes en train de construire votre carrière, vous payez déjà les factures et l'hypothèque, et vous continuez à vous soutenir financièrement. Si vous êtes une mère célibataire qui survit, vous pouvez également puiser dans votre énergie masculine, qui vous donne la force d'aller de l'avant.De plus en plus de femmes, qui occupent des postes de direction ou d'encadrement, ou qui essaient simplement de survivre dans un monde d'hommes, communiquent désormais de manière plus masculine. Vous n'êtes peut-être même pas consciente de le faire au travail ou dans votre vie lorsque vous communiquez avec des hommes. Sans vous en rendre compte, c'est un comportement masculin acquis. Vous avez peut-être fermé votre énergie féminine dans un domaine de votre vie, peut-être pour être prise plus au sérieux au travail ou pour devenir un modèle plus fort pour votre entourage.L'énergie masculine et l'énergie féminine coexistent chez les hommes et les femmes, mais malheureusement, vous pouvez aussi diluer vos relations les plus intimes et les plus amoureuses. Vous pourriez apporter trop d'énergie masculine dans votre relation amoureuse, que vous sortiez avec quelqu'un de nouveau ou que vous construisiez une nouvelle relation. Il est possible que vous ne vous rendiez même pas compte de l'impact que vous avez sur les hommes qui vous entourent.Faites-vous peur aux hommes parce que vous êtes trop confiante, trop sûre de vous et que vous risquez d'émasculer les hommes ? Si c'est à vous d'être le patron ou de déléguer au travail ou dans un domaine de votre vie, continuez-vous à adopter votre comportement masculin dans vos relations personnelles et à intimider les hommes avec lesquels vous voulez être féminine ?Lorsque deux personnes se rencontrent, issues de milieux, d'une éducation, de croyances religieuses et d'expériences différentes, un homme ou une femme aura inévitablement une approche différente de l'amour. La façon dont vous recevez et montrez l'amour sera également différente. Les femmes sont aussi naturellement câblées très différemment des hommes et sont conditionnées pour exprimer leurs émotions plus ouvertement qu'un homme. Avec tant de différences et de considérations de fond qui peuvent entraver la construction d'une relation aimante et heureuse, il est important de comprendre nos différences et la façon dont nous donnons et recevons l'amour afin de construire une relation plus aimante pour qu'elle fonctionne et survive.Si les besoins profonds d'un homme ou d'une femme ne sont pas satisfaits sur le plan mental ou émotionnel, alors la passion entre les draps cessera de couler sexuellement, à moins que vous ne sachiez comment raviver vos sentiments amoureux et faire renaître l'amour une fois de plus.La façon dont vous communiquez est essentielle, la façon dont vous montrez votre amour et communiquez vos besoins maintiendra également l'amour en circulation. Si, toutefois, vous êtes incapable de communiquer vos besoins de manière claire et aimante, vous pouvez saboter vos relations avant même qu'elles ne commencent. Dans toute nouvelle relation, vous franchirez inévitablement des limites émotionnelles. C'est la façon dont vous communiquez (lorsque vous comprenez votre câblage) qui déterminera le succès de votre relation, qu'elle fonctionne ou non.Si vous avez des regrets de vos relations passées. Avez-vous déjà réfléchi à votre rôle dans l'échec de votre précédente relation, à la raison pour laquelle elle a cessé de fonctionner et à la façon dont vous avez communiqué avec votre partenaire ?Si vous êtes veuf, ou si vous recommencez votre vie, vous avez peut-être besoin de rafraîchir vos compétences relationnelles, ou votre relation actuelle a peut-être besoin d'une recharge. Ou, si vous voulez maintenant une relation plus saine et plus réussie qui fonctionne, c'est peut-être le moment idéal pour explorer vos besoins profonds et clarifier vos valeurs.Si vous avez été la victime dans votre relation ou si la confiance a été brisée, il est essentiel de travailler sur vous-même, de passer du temps à guérir votre cœur et votre esprit avant de rencontrer un autre homme ou partenaire. Utilisez cette période de temps pour vous concentrer sur VOUS, sur ce que vous devez faire pour surmonter les obstacles qui pourraient vous retenir, par exemple la peur d'être blessé pourrait saboter toute nouvelle relation potentielle à moins que vous ne revoyiez les croyances négatives auxquelles vous pourriez vous accrocher. Utilisez votre espace et votre temps de guérison pour prendre soin de vous. L'approche en 4 étapes vous donnera toutes les stratégies dont vous avez besoin, en 2 jours seulement, pour commencer à travailler sur votre nouvelle approche (pour vous préparer à l'arrivée de l'homme idéal dans votre vie).Cette leçon de Médium Suisse est un point sur lequel vous devez être clair. Pour attirer un type d'homme différent, par exemple plus confiant, plus loyal, plus honnête, etc., vous devez revoir "ce qui est important pour vous" dans votre vie. N'oubliez pas que la façon dont vous communiquez accélère ou repousse toute nouvelle relation, qu'elle fonctionne ou non.