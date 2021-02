Conflit en Libye: faibles attentes des négociations sur la formation d'un gouvernement

Les 74 délégués issus de diverses factions du pouvoir libyen ont entonné ensemble l'hymne national libyen juste avant de lancer le processus d'élection d'un premier ministre intérimaire et de trois membres d'un conseil présidentiel pour diriger le pays jusqu'aux élections, prévues pour le 24 décembre.



La Libye est en état de conflit civil depuis près de 10 ans, après qu'un soulèvement rebelle soutenu par l'OTAN ait renversé le dictateur de longue date du pays, Mouammar Kadhafi, et initié une nouvelle période d'insécurité et d'incertitude politique. Deux gouvernements rivaux, soutenus par diverses puissances étrangères à l'est et à l'ouest, se disputent désormais le contrôle du pays tandis que des groupes extrémistes violents se cachent à l'arrière-plan, cherchant à exploiter le chaos.



L'envoyée spéciale des Nations unies, Stephanie Williams, qui a mis en place le processus appelé Forum de dialogue politique libyen, a appelé les Libyens à mettre de côté leurs ambitions personnelles et à rechercher les intérêts de la nation.



"Ce projet ne vise pas à partager le pouvoir ou à diviser le gâteau", a-t-elle déclaré à l'assemblée. "Il s'agit plutôt de former un gouvernement temporaire composé de patriotes qui acceptent d'assumer et de partager la responsabilité de placer la souveraineté libyenne et la sécurité, la prospérité et le bien-être du peuple libyen au-dessus des intérêts étroits et loin du spectre de l'ingérence étrangère", a déclaré la commissaire. Quelque 21 candidats sont en lice pour le poste de Premier ministre et 24 pour le Conseil de la présidence, le vote étant attendu dans le courant de la semaine. Selon les analystes, les diplomates occidentaux ont leurs favoris pour occuper le poste de premier ministre de transition, notamment Mohammed Muin Mansour al-Kikhia, un universitaire âgé, et Fadel Lamen, un technocrate.



Les candidats à ces postes ont parlé en termes vagues de leurs objectifs : "La Libye a connu une crise très dure qui a menacé son intégrité", a déclaré un candidat.



"J'ai postulé pour ce poste parce que je suis convaincu que l'acte d'engagement est vital", a déclaré un autre. "Je suis bien conscient des principes de bon gouvernement".



Un autre a déclaré : "Nous allons promouvoir la coexistence entre les Libyens et faire en sorte que la démocratie prévale".



Depuis le soulèvement de 2011, il y a eu plusieurs tentatives de rassembler les Libyens pour former un gouvernement unifié. Les principaux obstacles ont été les ambitions conflictuelles de deux forces soutenues par l'étranger.



Dans l'ouest du pays, se trouve le gouvernement d'accord national, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, qui comprend les restes des groupes armés islamistes qui ont combattu Kadhafi et qui est soutenu par la Turquie.



À l'est, Khalifa Haftar, ancien commandant de l'armée libyenne soutenu par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie, a cherché à conquérir le pays et à s'établir comme dirigeant autocratique. Beaucoup doutent que les deux camps lourdement armés reconnaissent facilement les dirigeants civils choisis à Genève ou qu'ils placent leurs armes sous leur autorité.



"Le processus de vote compliqué pourrait facilement déclencher de nouvelles disputes", a déclaré le Crisis Group, un groupe de résolution des conflits et de plaidoyer, dans une note le mois dernier.