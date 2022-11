Conseils pour séduire un homme

Séduire un homme, c'est possible : Avec ces 7 astuces, le succès est garanti que vous réussirez !

1ère prise de contact - la confiance en soi est tellement sexy

Tu veux attirer l'attention d'un homme sur toi ou approfondir le premier contact ? Alors tu ne dois pas être timide. Car les hommes aussi ont envie d'être conquis.

Si vos regards se croisent, ne détourne pas la tête. Essaie de soutenir son regard - au moins pendant quelques secondes - et de sourire si possible. Si la situation ne permet pas à un sourire de franchir tes lèvres, regarde avec intérêt et les yeux ouverts. Il faut qu'il remarque que tu t'intéresses à lui. Il est particulièrement séduisant de le regarder brièvement pendant que tu parles à quelqu'un d'autre.

2. le langage corporel

L'attirance et l'érotisme vu aussi en voyance n'ont rien à voir avec les mensurations corporelles. Au contraire, ce sont tes mouvements, tes indices non verbaux et tes remarques qui te rendent intéressant. Un sourire franc est généralement beaucoup plus attirant qu'un décolleté ouvert. C'est pourquoi un rayonnement de base positif a bien plus de valeur que n'importe quelle minijupe - même si cette dernière ne fait jamais de mal. Ce serait donc mentir que de dire que les hommes ne sont pas aussi très sensibles à de simples attraits visuels - tout comme les femmes à l'inverse. Si tu mets tes jambes dans des collants transparents et dans une jupe ou un hot pants et que tu les croises, peu d'hommes peuvent prétendre que cela ne leur fait pas d'effet. Mais cela ne suffit pas pour qu'il s'intéresse à toi. Pour séduire un homme, il faut un peu plus d'engagement.

3. point de contact - des contacts comme par hasard

On dit que "l'homme est un animal grégaire" et que le troupeau donne de la sécurité par la proximité et notamment par le toucher. La plupart des gens aiment donc entrer en contact physique avec les autres - du moins jusqu'à un certain point. Ainsi, même une petite prise de contact qui se produit comme par hasard peut faire de grandes choses et séduire un homme. Si tu es raisonnablement sûre qu'il trouve ton contact agréable, tu peux aussi faire des gestes physiques évidents : Toucher son bras quand il rit, caresser son dos quand tu lui parles ou poser ta tête sur son épaule quand il te dit quelque chose de gentil. Mais n'en fais pas trop : les contacts intimes doivent être réservés pour plus tard, car c'est ce qui fait la tension.

4) Intérêt réel - écoute ce que tu attends de lui.

Imagine que tu racontes quelque chose et qu'il t'écoute. Une conversation au cours de laquelle il réagit à tes propos et pose des questions, s'intéresse aux tenants et aux aboutissants et connaît même des détails à la fin de la conversation, c'est le début parfait pour passer un bon moment ensemble. Et c'est exactement ce que tu dois lui faire comprendre.

S'il remarque que tu ne t'intéresses pas seulement à une petite conversation,

Mais que tu t'intéresses vraiment au sujet, il apprendra à mieux te connaître, pourra bientôt bien te juger et la conversation pourra bientôt devenir plus détendue. Dans une telle situation, il se sent à l'aise et tu peux - s'il se sent diverti - commencer lentement à flirter vraiment. Cela n'a pas l'air précipité, mais se développe à partir d'une conversation animée. Effet secondaire cool : tu le tiens en haleine, tu l'attaches à toi pour un certain temps - il est donc littéralement suspendu à tes lèvres. Ainsi, tu l'as presque accroché. Tu te rapproches donc de plus en plus de l'objectif de séduire cet homme.

5. le cinéma dans ta tête - stimule son imagination.

Pour qu'il puisse mieux te connaître, tu dois bien sûr lui parler de toi. Pour cela, tu peux agrémenter tes propos d'anecdotes qui te mettent parfaitement en scène. Et là, n'hésite pas à te lâcher un peu : Plus une idée que tu racontes est séduisante et plus l'histoire est coquine, plus elle est intéressante. Les petites fioritures ne sont pas seulement autorisées, elles sont aussi explicitement souhaitées. Mais il faut absolument aller aussi loin que tu te sens encore à l'aise.

6) Keep your secrets - ne dévoile pas tout !

Si tu veux conquérir un homme et le séduire, tu dois certes être ouverte et communicative, mais ne pas être trop généreuse avec tes informations. Ce qui est intéressant, c'est de savoir se taire aux bons endroits ou d'envoyer le message suivant avec un regard éloquent : "Je te raconterai ça la prochaine fois".

7. utiliser correctement les compliments - flirter sérieusement