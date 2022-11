Les avantages de la location de voiture

VOITURES DE LOCATION QUELQUES BONNES RAISONS DE CHOISIR CETTE FORMULE DE MOBILITÉCe qui a incité de nombreuses personnes à se déplacer avec des voitures de location, c'est certainement la commodité garantie par ce service.Il est possible, en effet, de trouver une voiture adaptée à ses besoins personnels ; monospaces de 7 places, voitures utilitaires, voitures conçues pour transporter des bébés, minibus de 9 places pour transporter tout le groupe, le choix est large et abondant.La location d'une voiture est également très économique ; surtout si on la compare à la possession d'un véhicule, l'avantage en termes d'économies est considérable.La location d'une voiture présente également un avantage en termes d'impact sur l'environnement, puisque le nombre de voitures en circulation est réduit, avec une amélioration considérable de la qualité de l'air et une diminution des embouteillages sur le réseau routier.En outre, les véhicules du parc des agences de location sont certainement plus jeunes que ceux qui sont actuellement en circulation ; alors que les premiers ont un âge moyen de 5 mois, les voitures en propriété sont généralement utilisées pendant plusieurs années, sans toujours bénéficier de l'entretien nécessaire.En conséquence, les voitures possédées finissent par polluer davantage.Grâce à la mise à jour constante du parc automobile, les agences de location de voitures peuvent, quant à elles, proposer à leurs clients des voitures toujours équipées des dernières innovations, tant en termes de sécurité que de niveau de technologie utilisé.AVANTAGES DE LA VOITURE DE LOCATION À L'AÉROPORTCeux qui n'ont pas l'habitude de conduire une voiture sur de longues distances peuvent se limiter à utiliser une voiture de location uniquement pour visiter des lieux d'intérêt, en les atteignant au préalable par d'autres moyens (avion, train, autocar) et en utilisant directement le service à l'aéroport de la ville d'arrivée.Louer une voiture à l'aéroport est le moyen idéal de l'utiliser les jours fériés et pendant les vacances.Par exemple, pour ceux qui souhaitent visiter Lausanne, Donilocation est en mesure d'offrir une gamme d'options de location de voitures pour tous les goûts ; il suffit de visiter notre site Web pour trouver l'offre et le véhicule adapté à vos besoins, et trouver professionnalisme et courtoisie dans le personnel.Statistiquement, près de 35 % des locations se font exclusivement sur place, ce qui limite également les risques d'accident.Enfin, la location d'une voiture est simple et rapide, car les agences sont facilement accessibles via le site web ou par téléphone. Dans les deux cas, vous pouvez être sûr d'un service flexible qui vous permet de louer une voiture pour une heure seulement.Voir aussi https://ma-lausanne.ch/faire-du-tourisme-a-lausanne/ pour avoir encore plus d'infos !