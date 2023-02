Coolsculpting Genève, questions et réponses

La cryolipolyse est une procédure non invasive qui se concentre sur l'élimination des cellules graisseuses dans des zones telles que les hanches et la taille. Il a été démontré que ce traitement réduisait les cellules graisseuses et affinait la taille, ce qui a donné des résultats dont on se vante beaucoup, comme l'effet "césure" dû à sa capacité à éliminer complètement la cellulite.



Intervention esthétique non chirurgicale



La cryolipolyse est un nouveau traitement non chirurgical pour la réduction de la graisse sur le corps, notamment au niveau des hanches et des cuisses. En utilisant l'énergie thermique du froid extrême, les bourrelets graisseux tenaces dans des régions localisées peuvent être réduits en peu de temps avec peu ou pas d'effets secondaires. À mesure que la graisse fond et que la forme de vos hanches devient visible, vous commencerez à voir votre taille !



La cryolipolyse est une procédure médicale qui offre plusieurs avantages aux patients.



Ce traitement, également connu sous le nom de "congélation des graisses", est utilisé depuis des années pour réduire les cellules graisseuses dans le corps. La science utilisée par cette procédure n'est pas nouvelle : les cellules graisseuses sont congelées à moins cinq degrés Celsius (23 degrés Fahrenheit). Votre corps décompose ensuite naturellement cette graisse congelée pendant des mois, ce qui peut vous aider à obtenir une apparence plus mince sans avoir recours à un régime ou à l'exercice. Pendant l'été, il devient difficile de faire face à ces bourrelets sur nos hanches qui sont plus proéminents et nous font sentir gênés par notre silhouette. Nous optons donc pour différents types de gaines amincissantes qui ne semblent jamais nous aider.



La cryolipolyse a eu un impact considérable sur la façon dont les gens perçoivent leur corps.



La patiente porte une robe moulante qui révèle son ventre plat et sa petite taille. "Regardez ma taille ! Maintenant que je suis toujours en salle de sport à m'entraîner avec mon coach, il est vraiment mignon et est si raffiné. Je ne peux pas m'arrêter de prendre des selfies !" Remplacez le pantalon baleine démodé des sweats par une gaine amincissante ou une veste matelassée ; elle sera immédiatement plus à la mode et aura l'air plus mince.



La cryolipolyse (congélation des graisses)

C’est la dernière procédure non chirurgicale de réduction des graisses permettant de rajeunir votre silhouette. Si vous recherchez un tour de taille plus mince et plus sexy, il est peut-être temps d'envisager la cryolipolyse. Elle permet de geler les cellules graisseuses sans endommager les tissus environnants, notamment la peau, les nerfs et les vaisseaux sanguins.

Faites fondre la graisse de vos hanches avec un système de remodelage avancé.

Le traitement par cryolipolyse, autrement appelé congélation des graisses, est le test effectué par un Dr dans des cliniques de liposlimming pour les patients qui cherchent à sculpter les courbes de leur corps.



Cryolipolyse pour les hanches :

La cryolipolyse est une option innovante pour ceux qui cherchent à faire fondre la graisse excessive des hanches. La cryolipolyse est une procédure non invasive, c'est pourquoi elle est également appelée liposuccion non chirurgicale (ou "réduction non chirurgicale des graisses"). Cette méthode n'implique aucune incision, aucune coupure et aucune aiguille. Il est vrai que vous n'aurez pas de douleur ni de gonflement après l'intervention, mais vous pourrez avoir quelques bleus et une légère douleur pendant la période de récupération.

Traitement adoré par les patients

La cryolipolyse devient une méthode très populaire de réduction non invasive des graisses. Issu des mots grecs "cryo" qui signifie "froid" et "lipo" qui signifie "graisse", la cryolipolyse transforme les cellules graisseuses en une forme cristallisée qui est ensuite métabolisée par l'organisme. Ce traitement s'est avéré efficace pour réduire la graisse, mais certains patients signalent une augmentation de la cellulite dans la zone traitée après le traitement.

Rapide et efficace