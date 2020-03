Coronavirus : les médecins cubains autorisés à aller en Martinique

Le décret permettant aux médecins cubains de venir en Martinique sera signé demain vendredi (27 mars 2020) à Paris. L’annonce a été faite par visioconférence ce soir à la préfecture de Fort-de-France. Le texte proposé et défendu par la sénatrice Catherine Conconne avait été adopté l’an dernier.D'autres élus politiques attendent la même solution. C'est le cas du député Jean-Philippe Nilor et du maire du Prêcheur Marcellin Nadeau (co-fondateur du parti Péyi-a). Ils se sont adressés au Président de la République et attendent le renfort de ces médecins cubains en Martinique.La venue de médecins cubains en Martinique, c'est aussi la préoccupation de Claude Lise. Le président de l'Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) qui a écrit aux représentants de l'Etat en ce sens.