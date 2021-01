Covid 19: L'OMS se réunit en urgence sur les variants

Inquiet de la propagation des variants à travers le monde. Le comité d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se réunit ce jeudi 14 janvier. Ces variants inquiètent les autorités du Monde entier. Beaucoup plus contagieux, le variant repéré au Royaume-Unie est d'ores et déjà présent dans plus de cinquante pays.



La Chine connaît son premier décès officiel depuis plus de huit mois. Le variant Sud Africain serait présent dans plus de vingt, selon l'OMS. Le troisième mutant dont la découverte a été annoncée par le Japon pourrait affecter la réponse immunitaire et nécessite plus d’étude selon l'organisation qui évoque "un variant inquiétant".



La multiplication des variants intervient au moment où plusieurs pays annoncent une reprise de l’épidémie sur leur territoire. C'est notamment le cas de la Chine qui a re confinée plusieurs villes.

Le Gouvernement chinois a fait part du premier mort officiel depuis huit mois. Il est survenu dans la province du Hubei. Celle-là même ayant vu le point de départ de la pandémie mondiale.

On note aussi qu'une équipe d'experts de l'OMS est arrivée à Wuhan, épicentre de l’épidémie.

Taïwan connaît aussi ses premiers cas de transmissions locales depuis plusieurs mois.





Le Portugal, quant à lui se confine une deuxième fois à partir de vendredi. L’épidémie y atteint de nouveaux records avec une propagation chiffrée à plus de 10,500 nouveaux cas pour 10 millions d'habitants dans la journée de mercredi.

La Tunisie est rentrée en confinement ce jeudi pour une durée de quatre jours. L'Italie quant à elle annonce son intention de prolonger l’état d'urgence jusqu'au 30 avril. Quant à la France, elle retient sons souffle après un énième confinement.



L’exécutif français doit trancher aujourd'hui sur de nouvelles mesures de restriction alors que la campagne de vaccination devrait s’étendre avec l'ouverture des inscriptions pour les 75 ans et plus.

L’extension du couvre feu à 18 heure au delà des5 départements déjà concernés semble acquise pour l’exécutif, reste à en déterminer la porte. Un reconfirment reste cependant, peu probable, du moins jusqu'ici.



Le Royaume-Unie est confronté à la pire situation en Europe avec 85 000 morts. Après un reconfinement, le pays enregistre son pire bilan avec 1564 morts mercredi.

L’Espagne bat aussi son propre record avec 38.869 nouvelles contaminations et 195 décès recensés. Le pays compte au total 2,176 millions de cas et 52 :878 morts. Une situation de"risque extrême" selon Carolina Darias, ministre de la Politique territoriale.