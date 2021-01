Covid-19 : la Chine prête à accueillir les enquêteurs de l'OMS

Suite à quatre vidéoconférences pour fixer les modalités de l’enquête, l’OMS a obtenu le feu vert pour venir en Chine, mais pour l’instant pas de précisions quant au calendrier et aux marges de manœuvres qu’auront les enquêteurs. Plus questions de traîner des pieds ou d’évoquer des questions de procédure, la commission nationale chinoise de la santé se dit prête à « soutenir activement l’équipe d’experts de l’OMS ».



« La Chine a toujours attaché une grande importance à la traçabilité du virus », a affirmé Zheng Yixin lors d’une conférence de presse ce samedi 9 janvier 2021 à Pékin.

« Un groupe comprenant des virologues, des épidémiologistes, des médecins et des responsables de la santé publique a été mis en place côté chinois, pour accueillir les experts internationaux », poursuit le directeur adjoint de commission nationale de la santé.



Un revirement de situation surprenant, puisqu’en début de semaine, la Chine avait bloqué la mission de l'OMS et empêché ses enquêteurs de rechercher l'origine du virus. L'équipe de dix scientifiques, qui était en route pour Pékin mardi 5 janvier 2021, avait encore des "problèmes de visas."



Les autorités chinoises avaient alors évoqué des questions de procédure.

« La recherche de la source est très compliquée. Pour assurer le bon déroulement des travaux du groupe international d’experts en Chine, les procédures nécessaires doivent être respectées et des arrangements spécifiques doivent être pris », avait déclaré le ministre des Affaires étrangères. Wang Yi, mercredi 6 janvier 2021.