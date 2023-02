Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Cryolipolyse Genève, quelle clinique choisir ?

Notre article sur la Cryolipolyse vous aidera à répondre à toutes vos questions sur cette méthode de médecine esthétique. A la fin de l'article nous vous conseillons quelques sites internet pour choisir une clinique esthétique à Genève. La cryolipolyse est la toute dernière technologie en matière de remodelage non chirurgical du corps. Il s'agit d'une procédure qui utilise un refroidissement contrôlé pour geler les cellules graisseuses et les éliminer de votre corps. Elle peut être pratiquée sur n'importe quelle zone de votre corps, comme l'abdomen, les cuisses ou les flancs. Les cellules graisseuses sont congelées sans endommager la peau ou d'autres tissus, ce qui donne un aspect naturel qui dure jusqu'à six mois après chaque séance de traitement.





Comment fonctionne la cryolipolyse ?

La FDA a approuvé l'utilisation de la cryolipolyse aux États-Unis. Les températures froides gèlent les cellules graisseuses sans endommager la peau ou d'autres tissus, ce qui entraîne leur mort et leur élimination naturelle par le métabolisme de votre corps.

La FDA a approuvé l'utilisation de la cryolipolyse aux États-Unis. La FDA a approuvé l'utilisation de la cryolipolyse aux États-Unis. La procédure a d'abord été développée par le Dr Marco Cohen en Italie en 2002, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il a reçu l'approbation de la FDA pour la pratiquer ici en Amérique. Depuis lors, il a pu traiter plus de 10 000 patients avec cette technique et a constaté des résultats incroyables !

Bien qu'il existe d'autres moyens d'obtenir des résultats similaires par le biais de la chirurgie ou des lasers (dont nous parlerons plus tard), la cryolipolyse reste l'une des options les plus populaires car elle est non invasive et peut être réalisée rapidement sans aucun temps de récupération nécessaire par la suite - ce qui la rend idéale pour ceux qui veulent des résultats instantanés sans avoir à sacrifier leur emploi du temps chargé !

Comment fonctionne la cryolipolyse ? La cryolipolyse est une technique de congélation des graisses qui utilise de basses températures pour détruire les cellules graisseuses. Le traitement est non invasif, ce qui signifie qu'aucune incision n'est pratiquée sur la peau, et il peut être réalisé en cabinet ou à domicile. Il est également efficace sur plusieurs zones du corps à la fois, comme les cuisses ou l'abdomen.

Le processus commence par l'application par votre médecin d'un spray réfrigérant pour cibler les zones de graisse indésirable avant de mettre en marche la machine de cryolipolyse (qui ressemble à un appareil à ultrasons). Les températures froides gèlent les cellules adipeuses sans endommager la peau ou les autres tissus qui les entourent. Comme elles sont gelées, ces cellules mortes finissent par disparaître naturellement au fil du temps grâce au métabolisme du système lymphatique de votre corps (un réseau de vaisseaux qui élimine les déchets). Il n'y a pas de temps d'arrêt après cette procédure ; vous pouvez reprendre vos activités normales immédiatement après le traitement.

Les températures froides gèlent les cellules graisseuses sans endommager la peau ou les autres tissus. La cryolipolyse fonctionne en gelant les cellules graisseuses. Les températures froides provoquent la congélation de l'eau qu'elles contiennent, ce qui entraîne leur mort. Ce processus n'endommage pas les tissus ou les organes environnants, vous pouvez donc vous attendre à des effets secondaires minimes du traitement par cryolipolyse.

Une fois que les processus naturels de votre corps auront éliminé ces cellules mortes (ce qui peut prendre plusieurs semaines), vous constaterez une réduction progressive de l'apparence de la cellulite sur votre peau.

Il n'y a pas de temps d'arrêt après la procédure. Contrairement aux autres procédures d'élimination ou de réduction des graisses, il n'y a pas de temps d'arrêt après la cryolipolyse. Vous pouvez reprendre une activité normale immédiatement et retourner au travail dès le lendemain. Aucun médicament contre la douleur ni aucune injection ne sont nécessaires pendant l'intervention, vous n'avez donc pas à vous inquiéter des effets secondaires de ces derniers !

Il n'y a pas non plus d'hématome (accumulation de sang sous la peau), d'ecchymoses ou de saignements associés à ce processus car il utilise des températures froides au lieu de la chaleur pour détruire les cellules graisseuses. Le corps absorbe naturellement ces cellules mortes au fil du temps, de sorte que vous n'avez plus rien à gérer à la fin de votre séance de traitement - juste une peau lisse et saine !

Contrairement à la liposuccion, la cryolipolyse n'est ni invasive ni douloureuse. Contrairement à la liposuccion, la cryolipolyse n'est ni invasive ni douloureuse. Aucune incision ou aiguille n'est utilisée au cours de la procédure ; au lieu de cela, elle utilise une technologie de refroidissement pour geler les cellules graisseuses sans endommager les tissus environnants. Cela signifie qu'aucun temps de récupération n'est nécessaire après le traitement et que le temps d'immobilisation nécessaire à la guérison de votre corps est minimal avant que vous ne puissiez reprendre votre vie !

Aucune anesthésie n'est nécessaire non plus - en fait, la plupart des personnes ne ressentent rien pendant la séance, si ce n'est un léger picotement ou une légère pression autour de la zone traitée. Votre technicien appliquera un tampon de gel et le maintiendra en place pendant qu'il utilisera l'appareil sur votre peau jusqu'à ce que toutes les zones ciblées aient été traitées par la thérapie thermique (un processus qui prend environ 20 minutes par zone). Il se peut que vous ayez quelques rougeurs après le traitement, mais elles devraient s'estomper dans les 24 heures*.

De combien de traitements aurai-je besoin ? Le nombre de traitements dont vous avez besoin dépend de la taille de la zone à traiter. Par exemple, si vous avez une petite plaque de graisse sur votre abdomen, un seul traitement peut suffire pour obtenir des résultats. Si vous voulez cibler des zones plus larges comme les cuisses ou les bras, plusieurs séances peuvent être nécessaires car ces zones contiennent plus de cellules graisseuses que les autres parties du corps.

La procédure n'est pas douloureuse et il n'y a pas de temps d'arrêt après le traitement - il est possible de reprendre le travail immédiatement après ! Les résultats sont permanents car ils proviennent de la destruction des cellules graisseuses plutôt que de leur élimination (comme la liposuccion).

En résumé, la cryolipolyse peut aider à réduire l'apparence de la cellulite avec peu de temps d'arrêt. Le nombre de séances nécessaires dépend de la taille de la zone à traiter et de l'existence ou non d'autres facteurs contribuant aux symptômes de la cellulite, tels qu'une mauvaise circulation ou une rétention d'eau excessive dans cette zone.

Sites Internet à voir : https://www.cliniquedelacroixdor.ch/soins-du-corps/cryolipolyse/ https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/cryolipolyse-geneve https://bodylinecenter.ch/service/cryolipolyse/ https://www.regeneva.ch/cryolipolyse/



