Cryolipolyse pour hommes comment cela se passe ?

Une séance de cryolipolyse, également appelée cryotherapy, fonctionne en exposant la peau à des températures extrêmement froides, généralement entre -110°C et -150°C, pour une durée de 10 à 15 minutes. Le processus consiste en une vasoconstriction suivie d'une vasodilation lorsque le corps réchauffe, ce qui accroît la circulation sanguine et le drainage lymphatique. Les bienfaits attendus de cette technique incluent une augmentation du métabolisme et une perte de calories supplémentaires dans les six heures suivant la séance, ainsi qu'une stimulation de la libération d'endorphines et d'épinéphrine pour améliorer la performance athlétique et réduire la douleur.



Les résultats à long terme sont principalement visibles en matière de réduction des dépôts de graisse et de cellulite, avec une perte potentielle de 20% du volume de graisse traitée après la première session. Cependant, il est important de combiner la cryolipolyse avec une alimentation saine et une activité physique modérée pour obtenir les meilleurs résultats.



Il existe également des contre-indications à la cryolipolyse, notamment les maladies cardiovasculaires, les troubles du rythme cardiaque et les maladies respiratoires chroniques, ainsi que la grossesse ou l'allaitement. En cas de contre-indications, des prestations complémentaires peuvent être proposées, telles que le massage, l'hydrotherapie ou la kinésithérapie pour améliorer la santé générale et réduire les symptômes associés à ces conditions.



Préparation: Avant la séance, le technicien ou le médecin prépare la zone à traiter en retirant tout bijou ou accessoire qui puisse interférer avec le processus. Il peut également demander au patient de changer de vêtements pour faciliter l'accès à la zone à traiter. Application du gel thermo-isolant: Pour protéger la peau et maintenir les températures nécessaires, un gel thermo-isolant est appliqué sur la zone à traiter. Ce gel permet de maintenir les températures négatives tout en évitant les brûlures ou autres dommages cutanés. Exposition aux températures froides: La machine de cryolipolyse est placée sur la zone à traiter, et la température est progressivement abaissée jusqu'à atteindre des niveaux extrêmement froids, généralement entre -110°C et -150°C. La durée de cette exposition varie en fonction du traitement et de la zone à traiter, mais elle peut durer entre 10 et 15 minutes. Vasoconstriction et vasodilation: Après la séance, la zone traitée est généralement froide, dure et rougeâtre. Cela est dû à une vasoconstriction suivie d'une vasodilation, ce qui accroît la circulation sanguine et le drainage lymphatique. Massage: À la fin de la séance, un massage est effectué sur la zone traitée pour aider à stimuler la circulation sanguine et le drainage lymphatique. Ce massage peut également aider à amincir la zone traitée et à réduire les symptômes associés à la cryolipolyse. Récupération: Après la séance, il est important de se reposer et de bien hydrater le corps pour aider à réduire les symptômes associés à la cryolipolyse. Il est également important de suivre une alimentation saine et d'exercer régulièrement pour obtenir les meilleurs résultats.

En résumé, une séance de cryolipolyse pour un homme est un processus qui consiste à exposer la peau à des températures extrêmement froides pour stimuler la circulation sanguine et le drainage lymphatique, avec pour objectif de réduire les dépôts de graisse et de cellulite dans les zones traitées.

Un clic pour en savoir plus encore : Une séance de cryolipolyse pour un homme suit un processus similaire auquel toute personne soumettrait son corps. La cryolipolyse est utilisée pour traiter les bourrelets locaux comme les poignées d'amour, l'abdomen, les cuisses, le double menton et les bras.



josie bonet

