Cryolipolyse silhouette et corps : Faire une séance à Genève

Dès que l’autorité de santé publique a autorisé la procédure de cryolipolyse, les gens ont commencé à s'intéresser à l'élimination des poches de graisse tenaces à l'origine des poignées d'amour et de l'excès de graisse sur d'autres parties de leur corps. Plusieurs raisons ont également contribué à sa popularité:



Cryolipolyse : Réduction non chirurgicale de la graisse, remodelage du corps La cryolipolyse ne nécessitant pas de temps d'arrêt, les patients ont pu reprendre leurs activités habituelles après l'intervention. Ils pouvaient répondre à leurs courriels, lire un livre ou siroter un café pendant l'intervention.

En tant que procédure non invasive, la cryolipolyse ne nécessite pas d'anesthésie, ne présente aucun risque de cicatrisation et ne requiert aucun suivi. Pourquoi la cryolipolyse est-elle si populaire ? La cryolipolyse permet d'éliminer efficacement les graisses tenaces au niveau des hanches, de l'abdomen, de la graisse du soutien-gorge, du dos, des fesses, des bras, de l'intérieur et de l'extérieur des cuisses et du double menton. Les origines de la cryolipolyse La cryolipolyse a vu le jour il y a plus de dix ans, lorsque le Dr Rox Anderson, médecin à la Harvard School of Medicine, et le Dr Dieter Manstein, qui travaillait au Massachusetts General Hospital, ont découvert ce phénomène. Ils ont été curieux de constater que les enfants qui consommaient régulièrement des sucettes glacées développaient des fossettes sur leurs joues. Ils ont commencé à étudier ce phénomène et leurs recherches ont révélé que l'inflammation des cellules graisseuses dans la bouche des enfants entraînait une inflammation.

Comme les cellules adipeuses de la joue étaient tuées après congélation par les sucettes glacées, ils ont pu développer le concept de panniculite des sucettes glacées ou de congélation des graisses. Plus tard, plusieurs expériences ont été menées en refroidissant les tissus adipeux à environ 40 degrés, ce qui a montré que la basse température entraînait la désintégration des cellules adipeuses et, par la suite, la mort des cellules. Ce principe a ensuite été perfectionné, ce qui a permis de développer avec succès la technologie de la cryolipolyse pour traiter l'excès de graisse corporelle en 2009. Comment fonctionne la cryolipolyse et quelle est la procédure ? La procédure de cryolipolyse est généralement effectuée dans une clinique de perte de poids réputée par un spécialiste cryolipolyse. Une évaluation approfondie des dépôts graisseux dans la zone de traitement spécifique sera mise en évidence à l'aide d'un crayon respectueux de la peau. Les patients doivent rester éveillés et actifs pendant toute la durée du traitement. Un applicateur à main sera utilisé pour cette procédure afin de geler la couche de tissu adipocytaire sous la peau. La peau de la zone de traitement sera protégée par une compresse de gel et les dépôts de graisse seront aspirés par l'ouverture creuse de l'appareil manuel. L'aspiration des cellules graisseuses s'accompagne d'une légère sensation de traction ou de tiraillement, ainsi que de crampes, de picotements ou de piqûres, qui s'estompe au bout de quelques minutes. La couche de graisse sera refroidie progressivement tout en maintenant une température spécifique comprise entre 30,2 et 39,2 degrés F. Une séance de cryolipolyse peut durer environ une heure et, après le traitement, l'applicateur sera retiré. Un massage sera effectué sur le site de traitement pendant quelques minutes dès que les cellules adipeuses auront disparu. Les principaux avantages de la cryolipolyse Voici quelques-uns des principaux avantages de la cryolipolyse pour la perte de graisse.



1. Procédure non invasive

La cryolipolyse est une méthode non invasive et non chirurgicale pour éliminer l'excès de graisse corporelle à l'aide d'applicateurs de différentes tailles. Votre médecin placera l'applicateur sur la partie de votre corps qui a besoin d'être traitée, en aspirant ou en tirant doucement sur la peau. Une énergie froide est libérée au cours du processus, et les cellules graisseuses situées sous la peau se décomposent et sont détruites.

2. Une période de traitement courte

Chaque traitement sur une zone spécifique nécessite environ 60 minutes pour éliminer l'excès de graisse. La durée du traitement peut varier si la zone est étendue ou si les dépôts de graisse sont nombreux.

3. Pas de temps de récupération

Comparée aux procédures chirurgicales de perte de graisse, la cryolipolyse est un traitement ambulatoire. Après ce traitement, vous pouvez retourner au travail le jour même et effectuer vos tâches habituelles sans restrictions.

4. Effets secondaires légers

La procédure de cryolipolyse a beaucoup moins d'effets secondaires. Il est possible que vous ressentiez des sensations de tiraillement lorsque l'applicateur aspire la graisse et la peau. Lorsqu'une température basse est appliquée pour la congélation, vous pouvez ressentir une légère gêne. Vous pourriez également ressentir des picotements ou un engourdissement temporaires au niveau du site de traitement, car les cellules graisseuses sont refroidies par la congélation. Tous ces effets secondaires disparaîtront en quelques minutes, ce qui en fait un choix convaincant.

5. Des résultats naturels

La cryolipolyse garantit des résultats naturels. Contrairement à d'autres procédures de perte de graisse, il n'y aura pas de texture inégale ou grumeleuse. Votre peau aura un aspect lisse, tonique et naturel. Les résultats visibles peuvent être obtenus en seulement 4 semaines.

6. Les résultats sont permanents

Comme votre corps ne forme pas de nouvelles cellules graisseuses, les résultats obtenus grâce à la procédure de cryolipolyse sont toujours permanents. Cette procédure non invasive de perte de graisse est un choix infini pour détruire toutes les cellules graisseuses dans la zone de traitement. Ainsi, vous aurez des bras, un ventre ou un dos toniques pendant plusieurs années.

