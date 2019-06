Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Monde: Toute l'Actu D-Day et des broutilles Ah, c'est trop top l'info en temps réel: tout le monde parle en même temps de la même chose: hier, c'était la commémoration du débarquement de juin 1944 en Normandie. Les Héros, l'Amérique et la liberté ont fait trembler presque toutes les lèvres. Naturellement, la rencontre Trump-Macron a focalisé l'attention. Comment le président français se débrouillait-il avec le mugissant président américain?

Naturellement, les deux hommes ont fait bonne figure; chacun a plaidé pour sa chapelle et regagné ses pénates. C'était prévisible: on ne peut pas envisager de se chipoter devant les vétérans, surtout que Theresa May pourrait bien rapporter ce terrible manque de savoir-vivre à se Majesté. En attendant, la cote d'Emmanuel Macron retrouve sa santé d'avant les Gilets jaunes. Pour les broutilles (désolée pour Brigitte), lisez les extraits ci-dessous.



Jeudi 6 juin 2019, alors que leurs époux présidents, Emmanuel Macron et Donald Trump, déjeunaient à la préfecture, Brigitte Macron et Melania Trump se sont installées à la table d’Anthony Callot, au restaurant À Contre Sens, un étoilé situé rue des Croisiers à Caen (Calvados). Vers 14 h 15, rue des Croisiers, à Caen, les barrières et les policiers se mettent en place. (75e anniversaire du Débarquement. Brigitte Macron et Melania Trump ont déjeuné chez un étoilé à Caen - Ouest-France)



L'anglais de Brigitte est approximatif, mais elle ne s'embarrasse pas d'interprète pour s'adresser à Melania. Tout n'est pas toujours aussi spontané avec les autres épouses de dirigeants. (EXCLU – Brigitte Macron : cette lettre de Melania Trump qui l'a beaucoup touchée - GALA)



Trump à propos de l'Iran: une broutille qui laisse sans voix.

«Ils ont de piètres performances en tant que pays. Ils sont en train d'échouer. Je ne le souhaite pas. Nous pouvons retourner la situation très rapidement. Les sanctions ont été extraordinairement efficaces».



Visite d’État: le président américain profite de son séjour dans l'Hexagone pour faire un saut dans sa propriété acquise deux ans avant son élection pour 15 millions d’euros dans le petit village irlandais de Doonbeg. Trump l’investisseur avait été accueilli en sauveur. Mais tous les villageois ne sont pas convaincus par l'imposant complexe. (En visite d’État en France, Trump dort... en Irlande - Tribune de Genève)



Emmanuel Macron reprend des couleurs. La cote de confiance des Français vis-à-vis du président de la République est en hausse sensible (+5%), une dizaine de jours après les élections européennes, selon un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique, publié jeudi 6 juin. Dans le détail, 32% des Français font confiance au président de la République ... (La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte pour retrouver son niveau d'avant le mouvement des "gilets jaunes" - France TV info)



Brigitte Macron, 66 ans, en talons plus hauts que Melania Trump. Les premières dames, Brigitte Macron et Melania Trump, portaient des talons vertigineux en l'honneur du 75e anniversaire du Jour J, comme elles l'étaient lors de la cérémonie solennelle ... (Hollywood Life)

Brigitte Macron montre ses jambes en tenue de crème alors qu'elle rencontre ... (Express.co.uk)

La première dame française se démarque en robe de cocktail blanche, talons ... (Footwear News)



