La déclaration ne se limite pas à la condamnation du Hamas. Elle souligne également le soutien aux aspirations légitimes du peuple palestinien, ainsi que le désir d'équité et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens. Cependant, il est important de noter que le Hamas n'incarne pas ces aspirations et ne propose rien d'autre que la terreur et le bain de sang pour le peuple palestinien.



La situation demeure complexe, avec des acteurs multiples et des enjeux délicats. Les signataires insistent sur leur engagement à travailler en tant qu'alliés et amis d'Israël pour garantir sa capacité de défense et créer les conditions propices à une paix durable au Moyen-Orient.



Le président Emmanuel Macron a joué un rôle de premier plan dans cette déclaration, soulignant l'importance d'une approche unie pour résoudre les problèmes liés au conflit israélo-palestinien. Alors que les tensions perdurent au Proche-Orient, cette déclaration vise à rappeler au monde l'engagement ferme de ces nations envers la paix et la sécurité, tout en condamnant les actes de violence et de terreur.