Découvrez un cabinet de naturopathie un peu particulier au cœur du village de Molles (03) en Montagne Bourbonnaise, équipé des technologies les plus récentes.

Avec des installations modernes et des équipements de pointe, Lifeline Naturopathie propose des solutions uniques et une approche différente de la naturopathie classique pour améliorer naturellement votre santé.

Notre cabinet propose des consultations sur rendez-vous ainsi que des consultations à distance, vous offrant une flexibilité maximale pour prendre soin de votre santé.

Toutes les consultations naturopathiques sont proposées au même tarif

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour découvrir les bienfaits de la naturopathie, de la biorésonance, de la magnétothérapie pulsée et du laser froid sur votre santé et votre bien-être.

Pour bénéficier de notre offre spéciale, profitez d'une remise de 15 % sur toutes les prestations du cabinet jusqu'au 31 décembre 2023.

SEANCES DE NATUROPATHIE ET BIORESONANCE A DISTANCE POSSIBLE SANS VOUS DEPLACER

+33 (0)7 64 07 36 02

Découvrez un cabinet de naturopathie au cœur du village de Molles en Montagne Bourbonnaise, équipé des technologies les plus récentes.Bienvenue chez Lifeline Naturopathie Jean-Michel Griveau. Le cabinet est entièrement consacré à votre santé globale et à votre bien-être, et je suis heureux de vous annoncer son ouverture.Le cabinet, bien que de taille modeste avec ses 10 m², offre des consultations sur rendez-vous et à distance sans vos déplacer.telles que la biorésonance, le bilan quantique, la magnétothérapie pulsée à hautes et basses fréquences, ainsi que le laser froid.En tant que praticien dévoué et passionné, après 2 ans d'études intensives en naturopathie, ancien informaticien et chef d'entreprise, je m'engage à fournir des solutions complémentaires à la médecine traditionnelle, dans le but d'aider mes clients à prendre en charge leur santé de manière holistique.Grâce à l'utilisation de technologies de pointe en biorésonance et magnétothérapie, je suis en mesure de soulager efficacement diverses affections, telles que les douleurs, l'arthrose, l'ostéoporose, les inflammations et la rétention d'eau, en utilisant des traitements naturels et non invasifs.Lorsque vous franchirez les portes du cabinet, vous serez accueilli dans un environnement chaleureux et sain, conçu spécialement pour favoriser votre détente et votre bien-être. J'utilise également la technologie plasma pour assainir l'atmosphère, créant ainsi un cadre propice à la relaxation et protégeant contre les virus.Pour en savoir plus sur les services proposés, mon parcours professionnel et les avantages de la naturopathie, de la biorésonance, de la magnétothérapie et du laser froid,Vous y trouverez des informations détaillées sur les différentes technologies, en complément de mon approche naturopathique traditionnelle.La biorésonance est un concept révolutionnaire utilisé dans les thérapies non conventionnelles, notamment en médecine quantique. Elle permet d'effectuer des bilans de terrain et de détecter d'éventuelles "anomalies électromagnétiques" au sein des organes, qu'il est possible de corriger en envoyant des signaux de très faible intensité.et comprennent une anamnèse, un bilan de vitalité, un scan biorésonance, un rééquilibrage éventuel et un bilan quantique.De plus, vous recevrez des fiches conseils détaillées dans les 2 à 3 jours suivant votre consultation, pour vous accompagner dans votre prise en charge personnelle (environ 2 à 2h30 de consultation). Vous aurez accès à votre espace privé sur le logiciel JUPI'TERRE pour obtenir les détails de votre dossier.Vos données confidentielles sont protégées car Jupi'terre est un logiciel hébergé sur des serveurs très sécurisés appelés HDS (Hébergement de Données de Santé) basés dans 2 villes différentes de France conformément aux recommandations du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).La magnétothérapie pulsée, qu'elle soit à basse ou haute fréquence, consiste à appliquer des champs magnétiques pulsés sur le corps pour stimuler la régénération cellulaire, la circulation sanguine, et favoriser la réduction de l'inflammation.Cette thérapie est reconnue pour son efficacité dans le traitement de diverses affections, notamment les douleurs chroniques, l'arthrose, les fractures et les problèmes circulatoires.Les hautes fréquences ont un puissant effet anti-inflammatoire, tandis que les basses fréquences soulagent rapidement la douleur et stimulent la bio-régénération.La magnétothérapie pulsée est un traitement naturel, non invasif et sans effets secondaires indésirables. Grâce à l'utilisation d'appareils de pointe, je peux adapter les fréquences et l'intensité des champs magnétiques en fonction des besoins spécifiques de chaque individu.Le laser froid, également connu sous le nom de thérapie au laser de basse intensité, est une technique non invasive qui utilise des photons de lumière pour stimuler la guérison et réduire l'inflammation. Ce traitement est particulièrement efficace pour les affections cutanées, les plaies, les douleurs musculaires, les entorses et les tendinites.En tant que praticien, je suis formé à l'utilisation du laser froid et peux vous proposer des séances adaptées à vos besoins spécifiques.Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette approche unique dans l'Allier.N'hésitez pas à me contacter par téléphone auou par courrier électronique à lifeline.naturo@gmail.com Vous pouvez également visiter notre page Facebook pour plus d'informations : facebook.com/Lifeline.naturo Cette offre est valable pour les habitants de Molles ainsi que pour les personnesPour prendre rendez-vous ou obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter:Adresse : 3 Chemin de la Croix rouge, 03300 Molles, FranceTéléphone :Email :Site web : https://www.lifeline-naturopathie.fr Siret : 400 878 567 0090 - RCP MAAFVICHYEnsemble, explorons les voies de la santé naturelle et révélez votre plein potentiel.