Dépannage hébergement Web, questions, réponses solutions

Comment se connecter à l'hébergement ?



D'après mon expérience, il y a souvent une confusion sur ce point : se connecter à l'hébergement n'est pas la même chose que se connecter à son propre site. Si ces derniers sont en fait un nom d'utilisateur et un mot de passe, ils sont personnalisables et utiles pour accéder et modifier le site web ; ce à quoi nous faisons référence, cependant, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe que notre hébergement aurait dû nous communiquer (par courrier électronique dans 99% des cas). D'un point de vue pratique, le login d'hébergement coïncide avec un nom d'utilisateur et un mot de passe générés par l'hébergement lui-même, qui nous permettent d'accéder au panneau de gestion de l'hébergement (également côté web) qui contient toutes les informations dont nous avons besoin : FTP, domaines, pages d'erreur, adresse IP, enregistrements de domaines (CNAME, A, ...), système de fichiers du site, journaux d'erreurs du site, configuration PHP, etc.



Il s'agit d'informations d'identification générées lors de l'activation du service, et leur récupération relève généralement de deux cas possibles



si nous venons d'ouvrir le service d'hébergement, c'est-à-dire que nous venons de l'acheter, nous devrions avoir reçu un courriel d'activation pour nous connecter à l'hébergement ; généralement, le courriel d'activation arrive quelques minutes après le paiement du service ou, au minimum, dès que le domaine a été activé. Certains hébergeurs envoient plusieurs courriels séparément : un avec la confirmation du paiement, un avec la connexion à cPanel / Plesk, un par exemple confirmant l'activation du service. Celui dont nous avons besoin est le deuxième, évidemment, c'est le login avec Plesk / cPanel ou autre.

Sinon, si nous héritons d'une ancienne gestion et que l'hébergement est déjà actif depuis un certain temps, il suffit de récupérer l'email d'activation qui a été envoyé à l'email du propriétaire du site, ou, dans certains cas, à l'email de la personne qui le gérait jusqu'à ce moment. Dans ces cas, d'après mon expérience, il n'est pas toujours facile d'obtenir ces accréditations : vous rencontrerez des personnes qui n'ont aucune idée de la manière de procéder, et il n'est pas rare que l'ancienne direction résiste à vous donner ces accréditations. Pour récupérer vos identifiants d'accès à l'hébergement, je vous suggère d'aborder les personnes en question de manière très diplomatique et, en cas d'extrême difficulté, de demander au service d'hébergement lui-même de vous suggérer la marche à suivre.





L'hébergement est lent



Nous risquons d'énoncer une évidence si nous disons que si l'hébergement est lent, cela pourrait avoir des conséquences sur notre site : en d'autres termes, si notre hébergement est lent, même le site le mieux conçu pourrait en souffrir, aussi bien conçu soit-il. Toutefois, ce qui arrive le plus souvent, c'est le contraire : des sites web mal conçus fonctionnant sur un hébergement parfaitement bon. Il n'est pas facile de déterminer exactement ce qui provoque le ralentissement du service d'hébergement - et le plus souvent, pour le comprendre, il est nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste ou d'effectuer une analyse technique pour évaluer les différentes possibilités d'erreur.



Si c'est uniquement le site qui est lent, il peut donc s'agir d'un problème de connectivité (c'est-à-dire votre ligne ADSL ou celle de la société d'hébergement), mais il peut aussi s'agir d'un problème de conception du site, de certains scripts (demandez au webmaster de vérifier dans ces cas-là), d'images trop grandes, de vidéos mal téléchargées chez l'hébergeur, de plugins avec des bogues qui empêchent le site de fonctionner (ou le font fonctionner très lentement), et d'une myriade d'autres causes qu'il est difficile de généraliser. Si vous constatez que seul votre site est lent, essayez de désactiver et de retirer progressivement les différents plugins ou thèmes de votre site jusqu'à ce que le problème soit identifié et que la situation soit résolue.



Si, en revanche, vous constatez que tant le site que l'hébergement de votre site sont lents, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de connectivité, c'est-à-dire soit de votre ligne ADSL, soit de celle de l'hébergement en question, vérifiez donc que vous accédez aux mêmes sites via une connexion par smartphone, et essayez d'isoler le problème en testant les différents composants avec les différents plugins désactivés un peu à la fois. Il se peut également que ce soit le service d'hébergement qui souffre de problèmes d'hébergement : un cas qui semble paradoxal, mais qui n'est certainement pas impossible. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de signaler le problème au support d'hébergement et de lui demander de vous suggérer la meilleure marche à suivre ; si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, changez d'hébergement sans trop réfléchir.



Les problèmes de lenteur peuvent être exacerbés / fortement accentués par la présence de nombreux visiteurs venant sur vos pages web : dans ces cas, si vous avez un intérêt à maintenir ces visites, ou en tout cas un modèle économique actif sur votre site (publicité, vente de liens, etc.) il peut être opportun de passer à un hébergement cloud, un serveur dédié ou un VPS.



En général, un site qui charge ses pages en plus de 3-4 secondes est considéré comme lent par la perception commune des internautes ; considérez également que, selon Google Insights, le temps de chargement moyen d'une page Web devrait être de quelques ms (moins d'une seconde). Pour accélérer votre site, vous pouvez suivre ce guide, ou essayer d'installer un CDN. Surtout, considérez que, malgré ce qu'on peut vous dire ou ce que vous pouvez lire sur le web, il ne suffit souvent pas de changer d'hébergement et de passer à un plus puissant pour accélérer, car il peut y avoir des problèmes de latence dus au type de CMS, de plugins et de thèmes que vous utilisez.