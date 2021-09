Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie et Medecine Naturelle Des difficultés à s'endormir ? Compter les moutons aide-t-il vraiment ?

Nous passons jusqu'à un tiers de notre vie à dormir, mais beaucoup d'entre nous ne bénéficient pas d'un sommeil de qualité suffisant. Ainsi, lorsque vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez peut-être essayé de "compter les moutons" pour vous aider à vous endormir.



Les fleurs de BACH peuvent vous aider Visualiser des moutons laineux trottant l'un après l'autre devant votre esprit est apaisant et de nombreuses personnes trouvent que cela les aide à se détendre et à sombrer dans le sommeil. Mais compter les moutons est-il la meilleure astuce pour s'endormir et existe-t-il d'autres techniques qui peuvent aider ?

Des chercheurs américains ont constaté qu'environ un adulte sur cinq avait parfois recours à des médicaments prescrits pour s'endormir, malgré des effets secondaires désagréables comme la somnolence pendant la journée. D'autres se tournent vers l'alcool en croyant à tort qu'il les aidera à trouver le sommeil.

Que votre problème soit de ne pas pouvoir vous endormir, de ne pas avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité ou de vous sentir épuisé pendant la journée, la première chose à considérer est l'hygiène du sommeil. Ce terme désigne les habitudes et les comportements qui favorisent un sommeil de qualité. Voici quelques techniques qui peuvent vous être utiles :

Conseils pour se préparer à dormir

Suivre une routine calmante et relaxante avant le coucher permet de ralentir vos pensées et de vous préparer à une nuit reposante.

Créez un espace confortable pour dormir Assurez-vous que votre chambre est sombre - utilisez des stores d'occultation si nécessaire. Elle doit également être calme et à une température confortable (entre 15 et 18 degrés pour la plupart des gens). Offrez-vous de jolis draps neufs ou même un nouveau matelas si le vôtre est vieux et affaissé. Ne travaillez pas au lit, mais réservez votre chambre au sommeil et au sexe. Faire autre chose gardera votre cerveau actif et découragera la somnolence.

Ne vous levez pas tard Établissez un horaire de sommeil en vous levant à la même heure tous les matins, même le week-end. Une heure de réveil régulière vous permet de ne pas dormir trop longtemps et contribue à maintenir le rythme circadien de votre corps. Si vous essayez de rattraper le sommeil perdu en vous levant plus tard le week-end, vous risquez d'avoir plus de mal à vous endormir la nuit suivante.

Éteignez vos écrans Éteignez tous vos appareils au moins une heure avant de vouloir vous endormir. Les tablettes, téléphones et ordinateurs portables émettent une lumière bleue qui peut interférer avec la production de mélatonine par le corps, l'hormone qui nous donne envie de dormir. Si vous devez regarder un écran, utilisez le réglage nocturne pour créer une lueur jaune chaude qui ne perturbera pas autant votre horloge biologique.

Ne vous mettez pas au lit avant d'avoir très sommeil Écoutez votre corps ! Vous vous sentirez plus endormi à certains moments de la nuit qu'à d'autres. Si vous essayez de vous endormir alors que votre esprit est encore actif, vous ne vous endormirez pas rapidement. Essayez plutôt des techniques de relaxation comme le yoga ou la respiration lente avant de vous coucher. Si vous êtes anxieux, réservez une demi-heure plus tôt dans la soirée pour " le temps d'inquiétude ". Écrivez une liste des choses qui vous tracassent, puis jetez le papier. Cette technique permet de désintoxiquer l'esprit et de vous préparer au sommeil.

Une bonne hygiène du sommeil doit commencer tôt Ce que vous faites dans la journée peut également affecter votre sommeil, alors suivez ces conseils et vous dormirez bientôt mieux :

Limitez la caféine ou évitez-la complètement. La caféine stimule le cerveau et contribue à vous maintenir éveillé. Il suffit donc de boire quelques tasses de café plus tôt dans la journée pour ne pas avoir sommeil le soir. En plus des versions décaféinées du thé et du café, essayez de siroter des infusions de camomille, de gingembre et de menthe.

Faites de l'exercice plus tôt dans la journée L'exercice aide à dormir, mais certaines personnes trouvent que faire de l'exercice le soir peut perturber leur rythme de sommeil. Essayez donc de programmer votre séance d'entraînement plus tôt dans la journée.

Limitez l'alcool ou évitez-le complètement L'alcool peut vous aider à vous endormir plus rapidement, mais il peut aussi perturber votre cycle de sommeil. Par exemple, après un sommeil lourd au début, vous pouvez vous réveiller après deux ou trois heures et être incapable de vous rendormir. La consommation d'alcool en soirée peut également entraîner une augmentation des visites aux toilettes au milieu de la nuit.

Ne mangez pas trop tard La digestion d'un repas copieux peut parfois vous empêcher de trouver le sommeil. De nombreuses personnes trouvent que manger plus tôt, pas plus de deux heures avant le coucher, les aide à mieux dormir.

Traiter les problèmes médicaux qui peuvent perturber votre sommeil De nombreux problèmes médicaux, tels que l'apnée du sommeil, peuvent perturber votre sommeil. Cette condition signifie que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit en ronflant et en haletant. Il est essentiel de traiter les problèmes tels que l'apnée du sommeil, les douleurs chroniques ou l'anxiété en en discutant avec un médecin.

Et si je fais du travail par poste ? Il arrive que des facteurs indépendants de notre volonté affectent notre sommeil. Travailler en équipe et essayer de dormir à des heures différentes peut être très difficile. Des stratégies telles que la modification de l'heure des repas, les siestes avant de commencer à travailler et la réduction de l'exposition à la lumière bleue avant de dormir peuvent être utiles.

J'ai essayé toutes ces astuces, et je ne dors toujours pas bien ! Si vous avez du mal à trouver le sommeil, le mélange de fleurs de Bach 87 peut vous aider à réduire vos inquiétudes et votre anxiété, à vous sentir plus calme et plus confiant, et vous permet ainsi de vous endormir plus facilement et de dormir profondément.

Les fleurs de Bach n° 87 soutiennent pour : Moins ruminer et à mieux s’endormir

Devenir plus calme et à avoir moins de tensions

Etre moins anxieux

Surveiller vos limites et à éviter l’excès de fatigue

Avoir plus de confiance et à être moins préoccupé pour les autres

Mieux s’endormir et à prolonger le sommeil



Bonne lecture et prenez soin de vous. Sources:

https://www.nhs.uk/conditions/insomnia/

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/sleep-problems/about-sleep-and-mental-health/





Jean-Michel GRIVEAU











Flashback : < > Diabète : l'erreur classique à éviter 1 cuillère d’HUILE dans votre café… contre Alzheimer ?? 6 remèdes anti-âge Le courrier des Lecteurs | Naturopathie et Medecine Naturelle