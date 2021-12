Desmond Tutu : une vie consacrée à l’équité

Qui était Desmond Tutu ?

L’homme décédé ce 26 décembre a vu le jour un 7 octobre de l’année 1931 à Klerksdorp. Le combattant de paix est précisément archevêque anglican. C’est un ardent défenseur des droits de l’homme. Pour ce combat légitime, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Plusieurs autres distinctions sont à son actif. On lui reconnaît une épouse du nom de Nomalizo Leah Tutu avec les enfants : Mpho Andrea ; Naomi Nontombi ; Trevor Thamsanqa ; et Theresa Thandeka. Réaliste dans ses propos, il utilise l’humour pour faire passer la majorité de ses messages.

C’est bien évidemment l’ami inséparable de l’ancien président Nelson Mandela. On reconnait à Desmond Tutu le courage et la non-violence. Son combat dans le temps est resté non violent. Pour lui, il ne fallait pas se taire face à l’injustice. Il faut parler, il faut dénoncer sans violence.

Ce qu’on ne dit pas souvent de Desmond Tutu, c’est qu’il était instituteur. Il a démissionné de ce métier pour dénoncer la qualité de l’enseignement donné à la population noire.