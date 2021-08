Du feu à l’eau, le Var passe d’une catastrophe naturelle à une autre!

Mobilisation de plus d’une centaine de pompiers, des plongeurs, des évacuations en urgence, un blessé pour l’instant et des dégâts matériels. L’intempérie a semblé exagérer alors qu’on pensait y trouver une solution contre les incendies de la semaine. Personne ne s’attendait à une telle intensité de plus en quelques minutes.



Pendant que les incendies dictaient encore leur loi à la région, c’est un orage qui vient surprendre le Var de par son intensité. On enregistre déjà 150mm d’eau en 1h30. Les témoignages font état de grêlons de la taille d’œufs de pigeon qui ont précédé la pluie. Dans une interview, le capitaine des sapeurs-pompiers : Olivier Pécot témoigne de la surprise de l’orage. Sur le champ de batail du feu, c’est avec précipitation que les pompiers ont été mobilisés pour affronter l’eau qui montait de partout. Leur assistance à plusieurs personnes bloquées dans leur voiture sur la départementale D97 a précédée celle d’autres réfugiées au premier étage dans la rue principale et ensuite une vingtaine d’évacuations.

La promptitude des sapeurs-pompiers a été d’une grande utilité.