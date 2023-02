Enseignants, fonctionnaires, cheminots et bien d'autres participent à la plus grande grève depuis plus d'une décennie

Les enseignants, les fonctionnaires et les conducteurs de train ont cessé travail dans tout le pays, avec de nombreux rassemblements massifs à Londres, Cardiff, Brighton, Liverpool, Newcastle et ailleurs.



Le TUC (Trade Union Congress) accuse le « Cabinet des millionnaires » d'être incapable de comprendre l'impact de la baisse des salaires liées à l'inflation et aux politiques antisociales du gouvernement conservateur.



En représailles aux mobilisations massives, le 10 Downing Street veut déposer le projet de loi pour limiter les grèves (mise en place d'un service minimum), un projet dénoncé par les syndicats, qui réduirait les travailleurs au statut d'« esclave ». Ce projet de loi donnerait aux patrons le pouvoir de licencier les employés qui refusent d'arrêter les grèves.



Le Parti communiste britannique salue la forte participation à la journée de grève et de mobilisation d'hier.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🧵CATCH THE RISING TIDE - Communist Party general secretary Robert Griffiths welcomed the large turnout in support of yesterday's day of strike and protest action. <br>Robert has extended “congratulations to the organisers in every union who won the arguments and led the....<br><br>(1/7) <a href="https://t.co/8Laej0qB5d">pic.twitter.com/8Laej0qB5d</a></p>— Communist Party ☭ (@CPBritain) <a href="https://twitter.com/CPBritain/status/1621046931748450305?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>