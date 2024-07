Vague d'arrestations de membres de Hadash en Israël

Les militants, comme les élus, du Parti Communiste d'Israël (MKI) et du Hadash, sont la cible des fascistes au pouvoir.



Le Parti Communiste d'Israël (MKI) et le Hadash sont les seules organisations politiques qui rassemblent juifs et arabes en son sein. Cette union entre les deux communautés est ciblée par les politiques d'apartheid menées par le gouvernement israéliens, visant à séparer les juifs et les arabes.



Un membre du secrétariat de la cellule du Hadash de l'université de Tel Aviv a été convoqué par la police. Un interrogatoire, teinté de menaces et de tentatives d'intimidation, fait en partenariat avec les services de renseignements.



Ce n'est pas un cas isolé. Ahmed Abadi (23 ans), Secrétaire du district d'Acre et membre du Comité central du Parti communiste israélien et membre du secrétariat du Hadash, habitant de Jadida -Macher, a été arrêté la semaine dernière pour sa participation à une manifestation (légale et sans perturbation) contre la guerre à Gaza. Après deux jours d'interrogatoire, il a été finalement libéré par ordre de la justice.



Les organisateurs de la manifestation ont été convoqués pour un interrogatoire, ils ont été arrêtés et menottés.



Ahmed Abadi explique que "c'est notre droit et même notre devoir de descendre dans la rue et de protester contre ce qui se passe à Gaza. La manifestation est un acte juridique. J’apprécie grandement ce que font nos amis juifs qui protestent contre la guerre, car leur voix est plus visible. Il est facile pour les médias hébreux et la société juive d’ignorer les Arabes qui manifestent, car de toute façon, notre opinion n’est pas prise en compte. J'aimerais voir davantage de Juifs protester contre la guerre, et surtout que nous protestions ensemble, Juifs et Arabes".



Les communistes en Israël, juifs et arabes, luttent contre l'apartheid, contre le capitalisme et pour une paix juste et durable en Palestine.