Estavayer le Lac

Le site est peuplé depuis la préhistoire, colonisé par les Romains, dévasté par les barbares et convoité par les seigneurs de l'époque féodale : les témoignages de ces différentes cultures sont encore présents dans la région, comme on peut le voir par exemple dans le village lacustre de Gletterens ou dans le musée romain. Estavayer montre sa riche histoire à travers son patrimoine, comme le château savoyard du 12ème siècle, la collégiale gothique et les rues pavées. Un circuit qui longe les remparts de la vieille ville donne une bonne idée de la ville. La place Moudon offre également la plus belle vue sur la chaîne du Jura au nord du lac. De nombreux hôtels et tavernes proposent des spécialités régionales.Estavayer est également réputée pour ses sports nautiques et possède une marina et deux plages. Deux campings avec emplacements pour caravanes sont les principales possibilités d'hébergement. La voile, la planche à voile et les pédalos sont très populaires, tout comme le ski nautique, qui peut être pratiqué par les familles avec des enfants qui savent nager. Il convient également de mentionner le très populaire système de télexes nautiques.La campagne autour d'Estavayer peut être découverte sur les différents sentiers de randonnée et de vélo. Les douces collines de l'arrière-pays offrent un cadre idéal pour un voyage attrayant à bord d'un chariot couvert qui nous emmène jusqu'à Portalban, le port de pêche. Il y a aussi la possibilité de se rafraîchir avec les délicieux produits locaux offerts par les agriculteurs et les pêcheurs.La réserve naturelle de la Grande Cariçaie, l'une des plus belles d'Europe, occupe toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Cette zone marécageuse abrite 1'000 plantes et 1'000'000 d'espèces animales, soit un tiers de la flore totale de la Suisse et un quart du nombre total d'espèces animales présentes en Suisse. Les sentiers au milieu de la nature sont pleins de points d'observation, tandis que les bois et les marais ont des cabanes spéciales pour l'observation des oiseaux. En outre, ces connaissances peuvent être approfondies dans les deux centres d'information sur la nature - BirdLife à La Sauge et Pro Natura à Champ-Pittet.