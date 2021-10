« Facebook papers » : Ce qu’il faut retenir de la fuite de documents internes

Les leçons des actes atroces fait en Birmanie contre la minorité Rohingyas n’ont pas l’air d’avoir été tirées. La traite des êtres humains à Dubaï, l’instrumentalisation de plusieurs cartels mexicains, la diffusion de contenus haineux en Inde et en Afghanistan, la pénurie de personnel en Éthiopie ou au Pakistan, la revue pro-gouvernementale au Vietnam etc.



Selon ces fichiers, Facebook consacre la plus grande partie de son budget de modération en Occident et n’est pas en mesure de protéger ses différents utilisateurs. Facebook serait dans l’incapacité de contrôler ses algorithmes et à modérer les contenus haineux et de désinformation dans certaines langues.