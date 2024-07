Des objets qui vont amélioront votres vie et celle de votre amis à quatre pattes

Votre animal perd ses poils ? Cette brosse devenue virale sur TikTok a sauvé la vie de milliers de canapés



Le printemps est déjà là et si vous avez le plaisir de partager votre vie avec un adorable petit animal, vous êtes actuellement et selon toute vraisemblance en train de vous débattre avec une quantité incalculable de poils. TikTok pourrait bien vous sauver.

En pleine période de mue, chats et chiens sèment leur pelage dans toute la maison. Si un coup d'aspirateur peut les éliminer facilement sur le sol, la chose se corse quant il s'agit du canapé, des coussins ou encore du tapis du salon.



il faut croire que le buzz en vaut la chandelle car, numéro 1 des ventes sur Amazon depuis plus d'un an, elle obtient plus de 65 500 avis et une note de 4,3/5. Et des commentaires très enthousiastes :



"Quand j'ai commandé ce produit, j'en étais à un nombre incalculable de tests de gadget pour retirer les poils d'animaux (chat poil mi long), les bandes adhésives, les brosses, les fils de fer.... bref sans jamais avoir trouvé quelque chose qui fonctionne correctement de manière pratique et durable. Si comme moi vous vous battez avec les poils d'animaux et que vous avez testé plein de gadgets inefficaces: ne cherchez plus !"



"Cette brosse vraiment me change la vie, j'ai un berger malinois ainsi qu'un chat, j'en avais marre des poils qui s'accrochent et qui volent quand on utilise une brosse normale. Cette brosse antipoil attrape tout et retient tout, plus de poil sur le canapé, les lits, les tapis, vêtements. Je recommande à toute les personnes qui ont des animaux."



"J'adore cet article. Il m'a sauvé la vie et surtout celle de mon canapé et fauteuils. La brosse avec son système va et vient est super efficace et le petit réservoir est très pratique."



Cette fontaine à eau pour animaux est l'accessoire à avoir absolument chez soi



source:yahoolife



Votre animal de compagnie peine à boire assez souvent et l'eau de sa gamelle peut y rester durant des jours ? Grâce à cette fontaine, votre boule de poils restera hydratée 24h/24.



Tous les propriétaires d'animaux le savent : s'occuper de nos compagnons à quatre pattes peut vite devenir chronophage. Croquettes le matin, changement de litière le midi, croquettes le soir. Sans oublier de vérifier que la gamelle d'eau soit toujours pleine ! Mais pour rendre nos boules de poils plus autonomes, il existe aujourd'hui tout un tas de gadgets très utiles.



Sur Amazon, les internautes se sont arrêtés sur une fontaine à eau pour chat et chien. Ils sont déjà près de 6500 à l'avoir adopté et à lui avoir laissé la superbe note de 4,3/5. On vous explique pourquoi il faut absolument se la procurer.



Le distributeur d'eau Parner encourage les chats et les chiens à boire plus d'eau. Grâce au filtre de la fontaine, l'eau reste propre : pas de poils, de restes de nourriture ou d'autres saletés. Niveau quantité ? La fontaine possède une capacité de 2,4L d'eau. Et ses avantages ne s'arrêtent pas là. Elle est "silencieuse, jolie, solide et très facile à nettoyer", selon les internautes. "Si j'avais su, j'en aurais acheté une bien avant. Ma chatte va y boire après chaque passage devant ses croquettes", confie d'ailleurs l'un d'eux. "Le tapis livré avec est un petit plus bien pratique." Surtout lorsque l'on a des petits baveurs dans la famille.



source: yahoolife