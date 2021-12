France : L’exécutif veut transformer le pass sanitaire en pass vaccinal

Différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal

Le pass sanitaire incluait trois différentes options. Premièrement, la vaccination avec un schéma vaccinal complet. Dans ce premier cas, il faudra donner la preuve du respect des délais intermédiaires pour les vaccins à double injection. Deuxièmement, on pouvait choisir faire un test RT-PCR et donner la preuve de non contamination. La troisième option était la preuve d’un test RT-PCR positif avec justification de rétablissement d’au moins 11 jours et ceci dans un intervalle de moins de six mois. Toutes ces options pouvaient permettre à une personne de se déplacer sans restriction.

Contrairement à toutes ces options, le pass vaccinal semble désormais la seule option. C’est-à-dire que les tests ne sont plus suffisants. Il n’y a plus de choix : c’est la vaccination ou rien d’autre pour accéder aux lieux.

Avec quelques milliers de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, cette décision semble une contrainte que plusieurs dénoncent déjà.