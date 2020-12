France : Tout savoir sur les restrictions mises en vigueur dès le 15 décembre.

• Les lieux accueillant du public ne rouvriront pas avant le 7 janvier au moins.



Tous les lieux accueillant du public, comme les cinémas, les théâtres ou les musées, ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés au moins trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, a annoncé Jean Castex ce jeudi. Le Premier ministre précise que la réouverture de ces établissements sera réexaminée le 7 janvier 2021 et les dispositifs d’accompagnement économiques seront maintenus.



• Couvre-feu de 20 heures à 6 heures.



Un couvre-feu de 20h à 6h excepté le jour du 24 décembre entrera bien en vigueur à partir du 15 décembre pour remplacer le confinement. Le couvre-feu débutera à 20 heures et non à 21 heures, comme prévu jusqu’à présent.

Contrairement à ce qu’avait annoncé Emmanuel Macron fin novembre, le couvre-feu concernera aussi le réveillon du 31 décembre, car, pour Jean Castex, cette soirée « concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique ».



• Plus besoin d’attestation en journée.



Dans les nouvelles restrictions, on remarque un léger assouplissement. Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l’attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer, a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



• Les déplacements de nouveau autorisés partout en France.



Le Premier ministre a confirmé jeudi que la possibilité de se déplacer sur tout le territoire serait de nouveau autorisée à partir du 15 décembre et a invité à continuer le télétravail partout où il est possible.



Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé entre autres un renforcement des inspections, alors que les forces de l'ordre ont jusqu'ici procédé à 2,9 millions de contrôles pour un total de 285 000 verbalisations.