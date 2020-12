France: Un couvre-feu prévus à compter du 2 janvier 2020.

Il n’y aura pas de troisième confinement, du moins pas dans l’immédiat. Le ministre français de la santé l’a confirmé ce mardi 29 décembre 2020 lors de son passage sur France 2.



Invité du journal télévisé de France 2, le ministre français de la Santé Olivier Veran a annoncé que le chef de l’Etat français Emanuel Macron souhaiterait durcir les mesures dans les 20 départements les plus touchés par l’épidémie. Pour ce faire, le ministre annonce le renforcement du couvre-feu qui au lieu de 20 heures, sera avancé de deux heures, à partir de 18 heures dans les zones les plus touchées après concertation avec les acteurs locaux, notamment au niveau du département.



« Nous allons proposer une extension du couvre-feu, qui au lieu de démarrer à 20 heures, démarrera à 18 heures dans l’ensemble des territoires dans lesquels ça s’avérera nécessaire (…) des départements, des métropoles (…), dans lesquels le taux d’incidence serait au-dessus du seuil d’alerte maximale » a-t-il indiqué.



D’après les informations, vingt départements sont concernés par ce possible renforcement du couvre-feu. Il s’agit de : l’Allier, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort.



Le ministre de la Santé a annoncé par ailleurs que la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera élargie « professionnels de santé de 50 ans et plus ou qui souffrent de maladies qui les exposent à des risques de forme grave. »