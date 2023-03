Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Gestion de la douleur après une augmentation mammaire ?

La chirurgie d'augmentation mammaire est une intervention courante qui peut contribuer à renforcer votre confiance en vous. Elle consiste à ajouter des implants mammaires pour augmenter la taille des seins ou restaurer leur volume après une perte de poids ou une grossesse.



Si vous envisagez cette intervention, il est important de connaître le degré de douleur que vous ressentirez après l'opération et la meilleure façon de la gérer.

Gestion de la douleur après une chirurgie d'augmentation mammaire La douleur après une opération d' augmentation mammaire est normale, et vous devez vous attendre à souffrir pendant votre convalescence à la maison. L'inconfort que vous ressentirez sera probablement plus important que celui que vous avez ressenti pendant l'intervention elle-même. La douleur sera plus forte pendant votre convalescence qu'elle ne l'était pendant l'opération, car les tissus entourant le site de l'incision ont été considérablement étirés et ont besoin de temps pour guérir avant de retrouver leur taille initiale.

Utiliser un soutien-gorge confortable Il est important de porter un soutien-gorge bien ajusté après une opération d'augmentation mammaire. Un bon soutien-gorge doit être suffisamment ajusté pour ne pas remonter, mais pas trop serré pour ne pas causer de douleur ou d'inconfort. Mesurez vous pour choisir un soutien-gorge : Mesurez le tour de votre poitrine, juste en dessous de la ligne de buste. Arrondissez au nombre pair le plus proche et soustrayez cette mesure de votre tour de poitrine (le chiffre figurant sur l'étiquette). Si vos nouveaux seins vous causent des douleurs ou une gêne lorsque vous portez un soutien-gorge bien ajusté, essayez d'appliquer une poche de glace sur eux toutes les heures de la journée jusqu'à ce qu'ils s'atténuent. Si cela ne fonctionne pas après plusieurs jours, envisagez de revoir votre chirurgien.

Mettez de la glace sur vos seins. • Utilisez un sac de pois ou de maïs congelés. • La glace doit être appliquée pendant 15 minutes, trois fois par jour. • Ne laissez pas la glace trop longtemps, car elle peut provoquer des engelures ; vérifiez toutes les cinq minutes si vous devez en remettre ou en enlever.

Prenez des médicaments pour soulager la douleur. Les analgésiques peuvent vous aider à vous sentir mieux et à guérir plus rapidement. La prise d'analgésiques après une opération est importante et ne doit pas vous rendre dépendant de ces médicaments. Les analgésiques peuvent être pris sous différentes formes : • Orale : Une pilule ou un liquide, pris par voie orale (dans la bouche) selon les besoins. • Topique : Appliqué directement sur la peau, comme des patchs ou des gels que l'on frotte sur la zone de douleur pour réduire l'inflammation ou le gonflement. • Injection : Une injection administrée dans un muscle ou une veine qui dure généralement plusieurs heures. Évitez de dormir sur le ventre ou sur le côté. Évitez de dormir sur le ventre ou sur le côté. Dormir dans cette position peut provoquer de fortes douleurs et n'est pas recommandé pendant les premières semaines suivant l'opération. Si vous devez dormir dans l'une de ces positions, utilisez des oreillers pour soutenir les seins afin que la gravité ne les tire pas autant vers le bas.

Reprenez progressivement vos activités normales. Allez-y doucement. Il est normal de se sentir endolori après une opération, alors ne vous surmenez pas. Commencez par des tâches faciles et faites des pauses fréquentes pour vous reposer. Prenez un analgésique si nécessaire. Votre chirurgien vous prescrira des médicaments pour vous aider à contrôler la douleur, mais vous aurez peut-être besoin d'un traitement supplémentaire si la gêne devient insupportable ou si la dose prescrite ne vous convient pas (dans ce cas, contactez votre chirurgien). Si vous ressentez une gêne importante ou si les saignements ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes dans les 24 heures suivant l'opération, contactez immédiatement votre médecin. Il s'agit de signes d'une possible infection ou d'autres complications nécessitant une attention immédiate de la part de professionnels de la santé qui pourront administrer des antibiotiques et d'autres traitements si nécessaire jusqu'à ce que tout soit à nouveau sous contrôle ! À retenir : Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous sentir mieux après une chirurgie d'augmentation mammaire, mais il est important de suivre les instructions de votre chirurgien. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous sentir mieux après une opération d'augmentation mammaire, mais il est important de suivre les instructions de votre chirurgien. Vous pouvez être tenté de faire plus ou moins que ce qu'il vous dit, mais cela ne fera qu'empirer les choses. Ne faites rien qui puisse augmenter votre douleur ou rendre la guérison plus difficile. Il est également important de se rappeler que toutes les interventions chirurgicales comportent des risques et des complications qui peuvent survenir. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus de récupération après une augmentation mammaire, veuillez contacter le cabinet de votre chirurgien esthétique. N'oubliez pas : • Ne soulevez pas d'objets lourds (y compris des enfants) jusqu'à ce que votre médecin ou votre infirmière praticienne vous le dise. • Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines avant d'avoir reçu les instructions de votre médecin ou de votre infirmière praticienne. • Évitez les activités intenses comme la course, le saut et la natation pendant 2 semaines après l'opération.



josie bonet

Lu 43 fois









Flashback : < > Port du soutien gorge après une augmentation mammaire Réduction mammaire Paris, questions et réponses Lipofilling des fesses, BBL Genève Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique