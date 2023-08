Histoire du E Commerce

L'histoire du commerce électronique : comment tout a commencé ?

Qu'est-ce que le commerce électronique ?

Quand les achats en ligne ont-ils été inventés ?

Quand a eu lieu la première transaction en ligne ?

Chronologie des débuts du commerce électronique

L'histoire du commerce électronique est étroitement liée à celle de l'internet. Les achats en ligne sont devenus possibles lorsque l'internet a été ouvert au public en 1991. Amazon a été l'un des premiers sites de commerce électronique aux États-Unis à commencer à vendre des produits en ligne et des milliers d'entreprises ont suivi depuis.La commodité, la sécurité et l'expérience utilisateur agréable du commerce électronique se sont améliorées de manière exponentielle depuis le début des achats en ligne. Dans cet article, nous aborderons quelques-uns des principaux acteurs et étapes du commerce électronique.Le commerce électronique est l'achat et la vente de produits ou de services par l'intermédiaire de l'internet. Pour beaucoup de gens, le commerce électronique est une activité quotidienne, comme le paiement de factures en ligne ou l'achat auprès d'un vendeur en ligne. Le commerce électronique peut prendre de nombreuses formes et impliquer différentes transactions. Pour une analyse approfondie de l'impact du commerce électronique et des différents types d'achats en ligne, consultez un article sur la définition du commerce électronique.Les achats en ligne ont été inventés en 1979 par l'entrepreneur Michael Aldrich au Royaume-Uni. Aldrich a réussi à connecter une télévision domestique modifiée à un ordinateur de traitement des transactions multi-utilisateurs en temps réel via une ligne téléphonique. Le système a été commercialisé en 1980 et proposé sous la forme de systèmes interentreprises qui ont ensuite été vendus au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.Book Stacks Unlimited, une librairie en ligne créée par Charles M. Stack en 1992, a été l'une des premières expériences d'achat pour les consommateurs. La boutique de Stack a débuté sous la forme d'un tableau d'affichage à accès commuté, trois ans avant la création d'Amazon. En 1994, Book Stacks Unlimited est passé à l'Internet sous le nom de Books.com et a finalement été racheté par Barnes & Noble.Le numéro du 12 août 1994 du New York Times, intitulé à juste titre "Internet est ouvert", relatait la vente d'un CD de Sting entre deux amis. Le Times a déclaré : "L'équipe de jeunes entrepreneurs du cyberespace a célébré ce qui était apparemment la première transaction de détail sur l'Internet en utilisant une version facilement disponible d'un puissant logiciel de cryptage des données conçu pour garantir la confidentialité.1960 - 1982 : L'invention et les premiers joursLe développement de l'échange de données informatisées (EDI) dans les années 1960 a ouvert la voie au commerce électronique. L'EDI a remplacé l'envoi traditionnel de documents par courrier ou par télécopie en permettant le transfert numérique de données d'un ordinateur à l'autre.Les partenaires commerciaux pouvaient transférer des commandes, des factures et d'autres transactions commerciales en utilisant un format de données conforme à l'ANSI ASC X12, l'ensemble de normes prédominant pour les échanges électroniques interindustriels. Une fois la commande envoyée, elle est examinée par un RVA (réseau à valeur ajoutée) et dirigée vers le système de traitement des commandes du destinataire. L'EDI permet le transfert de données de manière transparente, sans aucune intervention humaine.L'invention de Michael Aldrich, dont l'idée est née d'une conversation avec sa femme au sujet de leurs courses hebdomadaires au supermarché, consistait à connecter une télévision à leur supermarché pour se faire livrer les courses. Aldrich a baptisé son invention "téléachat" (achats à distance), qui peut être considérée comme le précurseur des achats en ligne modernes.1982 - 1990 : Les premières plates-formes de commerce électroniqueIl était évident dès le départ que ces premières avancées rendraient les achats en ligne B2B commercialement lucratifs. Le succès du commerce interentreprises n'interviendra que plus tard, lorsque l'utilisation des ordinateurs personnels et du World Wide Web sera généralisée.En 1982, la France a lancé le Minitel, un service en ligne qui utilisait un terminal Videotex accessible par les lignes téléphoniques. Le Minitel était gratuit pour les abonnés au téléphone et permettait de connecter des millions d'utilisateurs à un réseau informatique.En 1997, plus de 7 millions de foyers étaient équipés de terminaux Minitel. Le système Minitel a été populaire avant de tomber en désuétude après le succès de l'internet trois ans plus tard.Début des années 90 : L'arrivée du World Wide WebEn 1990, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau ont publié une proposition visant à créer un "projet hypertexte" appelé "World Wide Web". Ce projet s'inspire du lecteur SGML Dynatex, dont le CERN a acquis la licence.La même année, Berners-Lee a créé le premier serveur web et écrit le premier navigateur web. Peu après, il a lancé le web le 6 août 1991 en tant que service accessible au public sur l'internet. Lorsque Berners-Lee a décidé de s'atteler à la tâche de marier l'hypertexte à l'internet, le processus l'a conduit à développer l'URL, le HTML et le HTTP.En 1991, la National Science Foundation a levé ses restrictions sur l'utilisation commerciale du NET, ce qui a entraîné une croissance exponentielle des achats en ligne. En septembre 1995, la NSF a commencé à percevoir une redevance pour l'enregistrement des noms de domaine. Le nombre de noms de domaine a rapidement atteint deux millions en 1993. À cette époque, le rôle de la NSF dans l'Internet a pris fin et une grande partie de la surveillance a été confiée au secteur commercial.Dès le début en pensant que aujourd'hui par internet on loue des voiture ou on achète même cheveux, la sécurité des achats en ligne a suscité de nombreuses inquiétudes. Toutefois, le développement d'un protocole de sécurité, Secure Socket Layers (SSL) - un certificat de cryptage créé par Netscape en 1994 a permis de transmettre des données en toute sécurité sur l'internet. Les navigateurs web étaient capables d'identifier si un site disposait d'un SSL authentifié et, sur cette base, de déterminer si le site était digne de confiance ou non.