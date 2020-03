Île de France, éléctions municipales

Essonne : 3 maires communistes réélus



Les maires réélus :

- Fleury-Mérogis (91) : Olivier Corzani (PCF) réélu avec 79,72% des voix

- Briis-sous-Forges (91) : Emmanuel Dassa (PCF) réélu avec 67,36% des voix

- Grigny (91) : Philippe Rio (PCF) réélu avec 50,34% des voix



Les candidat.e.s au second tour :

- Morsang-sur-Orge, Marie-Claire Arasa (PCF) arrive en tête du premier tour avec 33,04% des suffrage

- Corbeil Essonnes, Bruno Piriou (app-PCF) arrive en tête avec 34,07% des voix, contre 30,41 % pour Jean-Pierre Bechter (LR).



Hauts de Seine : Le PCF conserve ses mairies dès le premier tour



- Gennevilliers (92) : Patrice Leclerc (PCF) réélu avec 58,40% des voix

- Malakoff (92) : Jacqueline Belhomme (PCF) réélue avec 64.17% des voix

- Nanterre (92) : Patrick Jarry (app-PCF) réélu avec 51,91% des voix

- Bagneux (92) : Marie Hélène Amiable (PCF) réélue avec 60,74% des voix



Seine Saint Denis : Bilan en demie-teinte malgré 4 réélections



Les maires réélus :

- Montreuil (93) : Patrice Bessac (PCF) réélu avec 51,35% des voix

- La Courneuve (93) : Gilles Poux (PCF) réélu avec 64,42% des voix

- Stains (93) : Azzédine TAÏBI (PCF) réélu avec 57,88% des voix

- Tremblay-en-France (93) : François Assensi (PCF) réélu avec 75,26% des voix



Les seconds tours pour le PCF :

- Bobigny (93) : Abdel Sadi (PCF) a obtenu 37,65 % des voix au premier tour des élections municipales. Il arrive donc devant la liste menée par la municipalité sortante, Christian Bartholmé (UDI) obtenant 26,38 %. Le second tour devrait normalement être bon pour le PCF.

- Saint Denis (93) : Laurent Russier (PCF) est arrivé second du premier tour (24%) derrière Mathieu Hanotin (35,31%) et devant la FI (18,04%). Si une fusion PCF-FI se réalise, le PCF peut conserver la direction de la ville.

- Noisy le Sec (93) : Olivier Sarrabeyrousse (PCF) en tête du scrutin avec 32,86% des voix devant le maire sortant UDI Laurent Rivoire (27,99%).

- Bagnolet (93) : Laurent Jamet (PCF) second des élections avec 22,18% des voix. Tony Di Martino (PS) est en tête avec 30,78% des voix.

- Pierrefitte-sur-Seine (93) : Le maire sortant, Michel Fourcade (PS) obtient 47,35% des voix devant Farid Aïd (PCF) 23,82%.

- Villepinte (93) : la maire sortante LR Martine Valleton atteint 27,87% des voix , suivie par Nelly Rolland (app-PCF) avec 24,94%.



Les villes perdues où sans reconquête :

- Le Blanc Mesnil (93) : Le maire sortant, Thierry Meignen (LR), remporte l'élection avec 52,44% des voix, contre 41,79% pour le PCF Didier Mignot.

- Aubervilliers (93) : La droite en tête des municipales avec 25,69% des voix. Sofienne Karroumi (liste communautariste) est second avec 19,08% des voix devant la maire communiste Mériem Derkaoui (17,66%). La ville est probablement perdue.

- Saint Ouen (93) : Denis Vemclefs (PCF), arrivé troisième avec 18,78% des voix. L'ancienne maire Jacqueline Rouillon (Ensemble !) est en quatrième position avec 10,66% des voix. William Delannoy (UDI) est en tête à Saint-Ouen avec 25,65% des voix contre 24,35% à Karim Bouamrane (PS-EELV).

- Villetaneuse (93) : Carinne Juste (PCF) avec 39,22% des voix perd face à Dieunor Excellent (PRG) est élu au premier tour avec 50,33% des voix.



Val-de-Marne : le PCF menacé à Champigny



Maires réélu dès le premier tour :

- Bonneuil-sur-Marne (94) : Patrick Douet (PCF) réélu avec 77,28% des voix

- Chevilly-Larue (94) : Stéphanie Daumin (PCF) réélue avec 59,20% des voix

- Fontenay-sous-Bois (94) : Jean-Philippe Gautrais (app-PCF) réélu avec 57,15 % des voix



Ballottages favorables pour le PCF :

- Ivry-sur-Seine (94) : Philippe Bouyssou (PCF) largement en tête avec 48,65% des voix

- Vitry-sur-Seine (94) : Jean-Claude KENNEDY (PCF) largement en tête avec 46% des voix

- Gentilly (94) : Patricia TORDJMAN (PCF) en tête avec 36,75% des voix



Ballottages défavorables :

- Champigny-sur-Marne (94) : Le maire sortant, Christian Fautré (PCF), a pris la deuxième place dimanche (34,92%). Il termine derrière Laurent Jeanne (LR), qui remporte 39,76% des suffrages.

- Valenton (94) : Laurent PERICHON (PCF) avec 39,10% des voix peut rattraper son retard sur la droite (41,88%) et remporte l'élection au second tour

- Choisy-le-Roi (94) : Didier GUILLAUME (PCF) termine second (29,48%) derrière la droite (33,18 %). Il peut disposer de réserves de voix.

- Villeneuve-Saint-Georges (94) : Sylvie ALTMAN (PCF) largement battue par la droite 33,46% contre 19,69% des voix.

- Villejuif (94) : Le maire de droite sortant arrive en tête avec 42,94% des voix contre 26,29% pour Pierre GARZON (PCF).