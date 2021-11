ANTI PASS NOUVEAU SAMEDI DE MOBILISATION A NICE

Depuis le 21 juillet, tous les samedis, les manifestations contre le pass sanitaire s'enchainent mais pour le troisième samedi consécutif, le préfet du département a interdit de manifester sur la voie publique, considérant la mise sous tension des forces de sécurité intérieure et craignant des débordements. La préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté ce vendredi pour interdire les manifestations sur l'avenue Jean-Médecin, la Promenade des Anglais, rue Cassini, quai des Etats-Unis ou encore avenue Max-Gallo.



Cette interdiction a l’effet inverse, puisqu’elle mobilise les niçois qui veulent retrouver leur liberté.





Les citoyens sont unanimes sur le fait que ce combat leur est bénéfique moralement. Ils rencontrent d’autres personnes, qui partagent leurs idées et leur point de vue. Le besoin d’être ensemble est indéniable dans cette union solidaire. Ils espèrent obtenir satisfaction. Le fait de marcher chaque semaine n’a peut-être pas suffit à faire reculer le gouvernement pour l’instant, mais la loi concernant l’obligation vaccinale pour tous n’a pas été votée au Sénat.



Le pass instauré par Macron reflète la « dictature ». Le gouvernement utilise des méthodes comme « le mensonge, ou la manipulation



La liberté c’est la base d’une démocratie, et on ne doit pas utiliser de méthodes punitives. Surtout un vaccin, ce n’est pas rien.



Le pass est aberrant et contre nos libertés, c’est l’apartheid. On doit avoir la liberté vaccinale. Cette injection n’est pas un vaccin. Il faut comprendre que c’est extrêmement dangereux.



Beaucoup de personnalités du monde médical, qui sont « en première ligne », ont écrit pour se révolter contre cette loi. Ce sont « des personnes compétentes, comme Didier Raoult (ou beaucoup d’autres. C’est important d’être nombreux à manifester pour les soutenir aussi.



Christian C, technicien au cinéma doit payer trois tests par semaine pour travailler.



Il n’a jamais eu le Covid. Le technicien a pourtant été cas contact au moins une quinzaine de fois . Il trouve cela hallucinant, qu’en étant en bonne santé, il doit se vacciner pour protéger quelqu’un de vacciné et qui peut tout de même attraper le virus . L’abbération intellectuelle est énorme.



Le gouvernement oblige les citoyens à se vacciner, avec un produit qui ne vaccine pas, qui n’immunise pas, et qui n’empêche pas d’être contagieux. De plus, les effets secondaires sont phénoménaux.



Il est interdit de dire que les effets secondaires sont dus au vaccin, mais plutôt que la raison est inconnue .Il y a un tel acharnement à vouloir nous imposer une vérité, que cela en devient douteux.



A chaque manifestation, le nombre de participants a augmenté, « à cause des tests payants » notamment. La vérité arrivera, et la clarté va jaillir. Certaines personnes commencent à comprendre que ce vaccin est un abonnement, avec des rajouts de dose.