INCENDIE A MOLLES - petit village de la montagne Bourbonnaise - Le pire est évité !

A PRIORI PLUSIEURS EXPLOSIONS ONT PROVOQUÉ UN INCENDIE POUSSÉ PAR LES NOMBREUSES RAFALES DE VENT AUX ALENTOURS DE 16H15 SUR LE CHEMIN DE LA CROIX ROUGE PROCHE DU CIMETIÈRE.
UN MOBIL-HOME SERAIT DÉTRUIT SANS SAVOIR SI L'HABITATION À PROXIMITÉ A ÉTÉ TOUCHÉE.
LA RAPIDITÉ DE RÉACTION D'UN AGRICULTEUR AVEC SA CUVE REMPLIE D'EAU À VRAISEMBLABLEMENT PERMIS D'ÉVITER LE PIRE. LES POMPIERS SONT ARRIVÉS PLUS TARD.
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