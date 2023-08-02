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Régions
02/08/2023 - 17:10

INCENDIE A MOLLES - petit village de la montagne Bourbonnaise - Le pire est évité !



INCENDIE A MOLLES - petit village de la montagne Bourbonnaise - Le pire est évité !
A PRIORI PLUSIEURS EXPLOSIONS ONT PROVOQUÉ UN INCENDIE POUSSÉ PAR LES NOMBREUSES RAFALES DE VENT AUX ALENTOURS DE 16H15 SUR LE CHEMIN DE LA CROIX ROUGE PROCHE DU CIMETIÈRE.


UN MOBIL-HOME SERAIT DÉTRUIT SANS SAVOIR SI L'HABITATION À PROXIMITÉ A ÉTÉ TOUCHÉE.
 

LA RAPIDITÉ DE RÉACTION D'UN AGRICULTEUR AVEC SA CUVE REMPLIE D'EAU À VRAISEMBLABLEMENT PERMIS D'ÉVITER LE PIRE. LES POMPIERS SONT ARRIVÉS PLUS TARD.
 











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