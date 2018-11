Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Immobilier Lausanne Vivre à Lausanne est un beau projet ! David Padilla agent immobilier atypique sur le canton de Vaud vous aide à concrétiser ce projet !



La vieille ville de Lausanne possède des bâtiments imposants datant du Moyen Âge, comme la célèbre cathédrale Notre-Dame. La charmante ville du lac Léman a aussi beaucoup à offrir. Par exemple, le premier train de montagne souterrain de Suisse. La cathédrale Notre-Dame est la reine de la vieille ville de Lausanne. La cathédrale est considérée comme un édifice gothique important. La rosace du XIIIe siècle est particulièrement importante. La cathédrale est entourée par la vieille ville de Lausanne, dont le château de Maire, construit entre 1397 et 1427 et l'hôtel de ville du 17e siècle.



La Tour de l'Ale, construite en 1340, et la tour du château épiscopal d'Ouchy, datant du XIIe siècle, sont les derniers vestiges de la muraille de la cité médiévale, qui comptait environ 50 tours. On voyage très confortablement entre les différentes parties de la ville de Lausanne en utilisant le métro, un métro souterrain la plupart du temps et télécommandé, le premier du genre en Suisse. Peut-être la plus belle cathédrale gothique de Suisse Voyager en Suisse, c’est s’arrêter à Lausanne et visiter un des plus beaux monuments. Cette cathédrale est considérée comme la plus fabuleuse cathédrale gothique de Suisse.



Pour l’explorer, rien de plus facile, elle est ouverte tous les jours et propose des visites guidées d’une à deux heures. Le portail est fortement ornementé et dédié au culte de la Vierge. Il s'agit d'un bâtiment protestant. Le bâtiment a été commencé vers 1170 et continué jusqu'en 1215, puis a été laissé en suspens pendant un certain temps ; d'autres travaux ont été entrepris après 1225, mais la deuxième tour n'a jamais été mise en place.



Le travail est toujours en cours. Il y a une chapelle sur un côté de la structure, véritable centre de pèlerinage. La rosace de la cathédrale de Lausanne Pierre d'Arras a réalisé un vitrail spectaculaire pour la façade sud de la cathédrale de Lausanne à Lausanne, Suisse. De 1231 à 1235, l'artiste voyageur de Picardie a réalisé à la main la fenêtre gothique en forme de rose de cercles concentriques avec des couches d'images complexes et de sens. Cette exquise représentation gothique de la terre et des cieux mesure vingt-six pieds de diamètre, ronde comme l'univers a été imaginé. Tout est d'origine à l'exception des pièces centrales qui ont été remplacées en 1909.



En commençant par l'extérieur, il y a des représentations des huit vents : Auster, le vent du sud ; Euroauster, le vent du sud-est ; Subsolanus, le vent d'est du Levant ; Vulturnus, le vent du sud-est ; Septentrion, le vent du nord ; Corus, le vent du nord-ouest de l'été ; Zephyr, le vent d'ouest ; Austerozephyr, le vent du sud-ouest. La couche suivante, aux points qui font un "x" sont les illustrations des quatre fleuves du paradis : le Nil, le Tigre, le Gange et l'Euphrate. À l'intérieur, aux points cardinaux, se trouvent quatre cercles avec les quatre éléments et les douze signes du zodiaque.



On y trouve des représentations des quatre saisons et, au milieu, les quatre allégories de la création : la lumière et l'obscurité ; la terre et la mer ; le Créateur ; les poissons et les oiseaux ; les animaux et les hommes. Chaque vitrail présente des images complexes représentant les croyances courantes de l'époque. Saluée comme l'un des sites médiévaux les plus historiques d'Europe, la cathédrale de Lausanne fait l'objet d'une vaste rénovation. En fait, elle n'a jamais été entièrement achevée et a été mise à nu pendant la période de la Réforme. Heureusement, la Fenêtre Rose est restée en arrière, symbole de l'époque gothique et de la connaissance intime de l'homme de la terre et du ciel.

