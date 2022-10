Inflation : ne renoncez pas à vous soigner (10 remèdes à moins de 10€)

Mais avec l’inflation galopante, j’ai bien peur que certaines personnes se privent tout simplement de rentrer dans une pharmacie !



Cela soulève un autre problème encore bien plus grave …



On arrive à une santé à 2 vitesses avec :



D’un côté, les « riches » qui pourront se payer « les meilleures thérapeutiques » ;



D’un autre, les « pauvres » condamnés à ne faire aucune prévention… et par conséquent, surexposés aux problèmes de santé.



Rendre accessibles les solutions de santé, c'est un combat depuis toujours.



C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai rassemblé pour vous ces solutions de santé naturelle qui ne coûtent pas grand-chose… mais qui peuvent faire énormément pour votre santé.



Sans attendre, je vous laisse découvrir les :



10 remèdes ESSENTIELS pour une santé de fer (à moins de 10€)



1. Un flacon de vitamine D



C’est LE remède indispensable que vous devez absolument prendre tout au long de l’année !



La vitamine D joue un rôle majeur en prévention des maladies cardio-vasculaires, de l’hypertension, de l’arthrose, etc. Mais surtout, elle régule votre système immunitaire.



Elle contribue aussi à une bonne santé osseuse (ostéoporose, suite d’une fracture…), réduit la fatigue et protège contre les maladies auto-immunes.



Parmi ses autres bienfaits moins connus : elle soulage les yeux secs, réduit la fréquence des migraines, améliore la mémoire non verbale, prévient les rhumes et la grippe…



Elle est donc essentielle pour éviter de tomber malade et lutter au mieux contre la COVID!



Posologie : prenez au minimum 4000 UI par jour. Mieux vaut prendre une solution buvable en gouttes que des ampoules hebdomadaires (moins bien assimilées).



Prix → moins de 5€ le flacon de 10 ml



2. Du zinc



Lui aussi est un excellent régulateur du système immunitaire (il stimule l’activation des lymphocytes T, ces cellules qui nous défendent contre les infections).



C’est un oligo-élément ubiquitaire, c’est-à-dire qu’il est présent dans TOUS nos organes et dans plus de 1000 réactions métaboliques !



Il protège aussi les cellules contre les radicaux libres (effet anti-oxydant) – redoutable contre les processus de vieillissement cutané par exemple.



Il est très intéressant aussi bien contre les infections respiratoires (grippe, rhume…) que digestives (gastro-entérite, notamment).



Dans l’alimentation, veillez à manger régulièrement des graines de courge et de sésame, des champignons ou encore des œufs (3 produits peu onéreux).



Posologie : 15 mg par jour, idéalement à jeun et à distance des repas (cela favorise son absorption)



Prix → moins de 6€



3. Du magnésium



Il soutient votre système immunitaire de façon directe et indirecte (il métabolise la fameuse vitamine D, par exemple).



Il protège aussi votre système nerveux et psychique. Si vous vous sentez fatigué(e) ou stressé(e), pensez à faire une cure (car le stress épuise vos réserves).



Ça vaut aussi pour la fatigue physique : douleurs musculaires, tensions articulaires…



Il agit sur plus de 300 réactions dans votre corps, c’est dire !



Il réduit aussi les phénomènes inflammatoires (ce qui est très important car une carence est souvent associée à une inflammation chronique de bas grade).



Notez qu’on trouve aussi du magnésium dans les graines de courge, les amandes, le quinoa ou encore les haricots rouges.



Posologie : 300 à 400 mg par jour, sous forme de bisglycinate ou de citrate de magnésium (formes plus assimilables que le magnésium marin). Cure de 1 mois, à renouveler si besoin.



Prix → 5€ à 8€ environ pour 1 mois



4. Sprays (nasal et buccal)

Contre toutes les pathologies ORL, pensez au spray nasal !



Privilégiez ceux à base de soufre (peu chers) et très efficaces.



En cas d’infections à répétition, le soufre favorise la cicatrisation des muqueuses ORL.



Pensez aussi aux sprays à base de propolis, notamment en cas de maux de gorge : ils seront plus efficaces que des pastilles (qui ne sont souvent que du sucre !).



La propolis a l’avantage de désinfecter, tout en calmant la douleur, et en plus… elle est gorgée de nutriments !



Prix → entre 5€ et 8€ pour les sprays à la propolis ;

moins de 4€ pour les sprays au soufre



5. Du ravintsara

Encore un incontournable de votre trousse à pharmacie naturelle ! Le ravintsara est une huile essentielle exceptionnelle : anti-infectieuse, anti-inflammatoire, immunostimulante, expectorante et neurotonique.



Véritable « couteau suisse », vous pouvez l’utiliser :



Contre la grippe (2 gouttes sur un comprimé neutre) ;

Contre les refroidissements (1 goutte sur les poignets, 5 fois par jour) ;

Contre une infection digestive ou respiratoire (2 gouttes sur un comprimé neutre) ;

Contre une toux grasse (2 gouttes dans une cuillerée de miel pendant 5 jours) ;

Contre la fatigue (5 gouttes diluées dans de l’huile végétale, et massez votre colonne vertébrale) ;

Contre le stress ou les insomnies (à inhaler).