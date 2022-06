Irak : les Gazelles de la réserve SAWA meurent de faim à cause du changement climatique

Il faut reconnaître selon le directeur de la réserve que celle-ci manquait un investissement sérieux de la part des autorités. On n’y trouvait pas de fourrage aussi à cause de la faiblesse des pluies dans la région. Les lacs s’assèchent assez rapidement laissant les animaux sans eau. En été, les températures avoisinent les 50° C ; ce qui est insupportable non seulement pour les animaux mais aussi pour les Humains.

Le changement climatique en a pour beaucoup selon le président Irakien. Pour Barham Saleh, il faut prendre des dispositions idoines pour sauver les futures générations de cette situation qui s’aggrave dans le temps. L’approvisionnement en nourriture pour les gazelles fait défaut dans la réserve Sawa et risque d’être pareil pour les Hommes.