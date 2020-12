Iran: assassinat d’un haut scientifique iranien

Mohsen Fakhrizadeh, un haut scientifique nucléaire et militaire iranien a trouvé la mort dans le nord de Téhéran lors d’une opération sophistiquée, cet assassinat a été jugé par le président iranien Hassan Rohani comme étant un coup de leur ennemi juré : les israélites. Le nom de Mohsen Fakhrizadeh avait été cité en avril 2018 par le Premier ministre israélien lors d’une interview dans une intervention télévisée, dans laquelle Benyamin Netanyahu l’accusait d’être l’un des hauts responsables du programme nucléaire de Téhéran.



<<Souvenez-vous bien de ce nom : Fakrizadeh >>, avait-il lancé. Ce dernier était à la tête d’un projet qui était destiné à procurer à l’Iran une arme nucléaire. Aucune source en Israël n’a encore attesté que ce coup venait réellement de leur part mais il a été remarqué sur le compte Facebook du ministre Netanyahu déclare : <<La liste est longue, et je ne peux pas tout vous dire>> et de nouveau il rajoute encore : <<Il y a eu beaucoup de succès. Et il y en aura d’autres>>.





En effet les israélites ont vraiment redouté les capacités en science de Mohsen, sa mort constituerait une joie pour le peuple compte tenu des nouvelles relations qu’il renoue avec le nouveau chef d’état des Etats-Unis. De grandes décisions ont été surement prises lors de la visite secrète du chef du gouvernement israélien pour rencontrer le prince héritier, Mohamed Ben Salman et de Mike Pompeo. << Les groupes terroristes, les responsables et auteurs de cette tentative lâche doivent savoir qu’une vengeance terrible les attend>> a tweeté le chef d’état-major iranien.